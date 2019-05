Marsiglia | ufficiale l’arrivo in panchina di Villas-Boas | contratto biennale

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) E’: Andréè il nuovo allenatore del. Il club di Ligue 1 ha annunciato l’arrivo del portoghese, che ha firmato undi due anni., che sostituisce inRudi Garcia, entrerà in carica dal 1° luglio. Libero da un anno e mezzo, il 41enne ex allenatore di Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit San Pietroburgo sarà presentato alla stampa domattina. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolol’arrivo indiCalcioWeb.

