Marina di Ragusa | bagnanti rischiano di annegare | salvati da un ragusano

Asd Marina di Ragusa : festa in piazza domenica 5 maggio : domenica 5 maggio alle ore 17.30 la società Asd Marina di Ragusa verrà premiata dalla Lega siciliana per la conquista del campionato di serie D

Marina di Ragusa e degrado - la denuncia di Iurato : Il consigliere Iurato di Ragusa Prossima ha presentato un'interrogazione al sindaco per segnalare l'abbandono di alcune strutture a Marina di Ragusa

Dormire a Marina di Ragusa in agosto? Costa 119 euro : Ragusa - Nel panorama delle località turistiche delle varie regioni italiane, secondo il nostro studio eseguito nel gennaio 2019, la Sicilia si colloca come la 12° regione, a metà classifica circa, ...

Salsiccia e vino al Porto Turistico di Marina di Ragusa FOTO : Salsiccia , pancetta, vino e tanta allegria. Al Porto Turistico di Marina di Ragusa il momento dei saluti per i tanti diportisti stranieri

Camper a fuoco a Marina di Ragusa : Intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Ragusa questa mattina a Marina di Ragusa . Una squadra è intervenuta per spegnere le fiamme che hanno interessato un Camper parcheggiato in ...

Marina di Ragusa ad un passo dalla promozione in D. Palazzolo ultimo ostacolo. 'Ci crediamo' : Calcio, Eccellenza/B Marina di Ragusa e Palazzolo si giocano la promozione in serie D. Dall'esito dell'incontro di domenica, ore 16, all'Aldo campo uscirà la squadra promossa nella categoria superiore.

Balena gigante mangia rifiuti a Marina di Ragusa : Balena gigante mangia rifiuti a Marina di Ragusa per l’azione collettiva di raccolta dei rifiuti in spiaggia. Successo per la due giorni.