Maria Teresa Meli avverte Matteo Salvini | Perché tra due anni puoi finire nella

Maria Teresa Ruta : "Voglio diventare nonna" : Oggi è il giorno di nascita di Lucrezia Borgia, William Shakespeare e Maria Teresa Ruta . La showgirl, vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express, ha festeggiato il suo compleanno in collegamento a Pomeriggio 5, alla corte di Barbara d'Urso, portando una torta di pan di zucchero piuttosto kitsch in onore anche di un altro personaggio del piccolo schermo che compie gli anni oggi: Cristiano Malgioglio."Sono sempre depressa il giorno ...

Mai aver paura di lottare. Salvini? Ricorda il Duce! Maria Teresa si candidata a 94 anni : Classe 1924, è probabilmente l'aspirante consigliera più anziana d'Italia in vista delle amministrative di giugno. "Oggi in politica si fa solo polemica" dice. Studentessa di ingegneria civile quando per le donne non era scontato poter continuare gli studi, Maria Teresa ha vissuto anche a Londra, Parigi e in California. La sua lista "Reggio è" sostiene la candidatura del uscente di centrosinistra. “Amo molto i giovani, ma oggi è difficile ...