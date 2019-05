Marano | ferisce mortalmente il fratello con il coltello | arrestato

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) I carabinieri della Compagnia di, in provincia di Napoli, hannoieri Castrese Capuozzo, di 49 anni, per omicidio non premeditato. L'uomo è stato accusato di avere colpito ilminore Antonio al torace con una serramanico in seguito ad una lite degenerata, scoppiata forse per denaro. A causa dei fendenti riportati, Antonio Capuozzo è deceduto quasi subito. I militari dell'arma hanno fermato il sospettato quasi in flagranza di reato. La lite furibonda L'illecito contestato a Castrese Capuozzo, un conducente di Bus turistici di 49 anni già noto alle forze dell'ordine per altri reati, è avvenuto ieri notte in un appartamento di via Sconditi a, un grosso paese alle porte della città metropolitana di Napoli. L'uomo ha iniziato una violenta discussione con ilAntonio di 45 anni, di professione meccanico, per motivi ancora da chiarire. La lite ...