Maltempo Veneto | avviati 2 nuovi cantieri per la difesa idrica

(Di martedì 28 maggio 2019) Le strutture regionali dell’Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno hanno avviato duedi sistemazione idraulico forestale nei territori comunali di Alleghe e Rocca Pietore. “Nel caso di Alleghe si tratta di lavori urgenti di consolidamento degli argini in destra orografica del torrente Zunaia, in prossimità dello stadio del ghiaccio – spiega l’assessore regionale alladel Suolo Gianpaolo Bottacin – l’obiettivo è il ripristino di diversi danni causati dalla tempesta dello scorso autunno”. “In questo momento sono in corso i rilievi delle opere danneggiate – prosegue l’assessore – si procederà, quindi, al consolidamento delle fondazioni e al rivestimento in pietrame con adeguati getti di calcestruzzo armato per la messa in sicurezza della zona urbanizzata”. Per l’intervento, la cui durata è stimata in due mesi, sono stati investiti 300.000 euro. Il ...

