Maltempo Veneto | allagamenti nel Trevigiano

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : la Protezione civile del Veneto pronta per Modena : Una colonna mobile della Protezione civile regionale del Veneto, 200 volontari attrezzati ed esperti in monitoraggio arginale, è pronta a partire alla volta di Modena, città colpita in queste ore da una forte ondata di Maltempo. “Il Dipartimento di Protezione civile nazionale – spiega Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale alla Protezione civile del Veneto – ha comunicato che, a causa del livello dei fiumi del modenese, il ...

Maltempo Veneto : avviati 2 nuovi cantieri per la difesa idrica : Le strutture regionali dell’Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno hanno avviato due nuovi cantieri di sistemazione idraulico forestale nei territori comunali di Alleghe e Rocca Pietore. “Nel caso di Alleghe si tratta di lavori urgenti di consolidamento degli argini in destra orografica del torrente Zunaia, in prossimità dello stadio del ghiaccio – spiega l’assessore regionale alla difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin – ...

Allerta Meteo Veneto : forte Maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Maltempo : Protezione civile - in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì (2) : (AdnKronos) - Dalla mezzanotte di oggi, sempre fino alle 10.00 del 30 maggio, è dichiarato lo Stato di Preallarme per Criticità Idraulica sulla Rete Secondaria sul bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige. Sempre dalla mezzanotte di oggi alle 10.00 del 30 maggio è dichiarato lo Stato di Att

Maltempo Veneto : troppo freddo per le api - miele di Montello azzerato : Il freddo impedisce alle api di portare il nettare all’alveare e la produzione del miele d’acacia del Montello si azzera. E’ una delle conseguenze delle avversita’ meteorologiche di questa primavera segnalate dalla Confagricoltura di Treviso che stima il danno in molti milioni di euro. Annullata, percio’, una produzione che nelle stagioni migliori puo’ arrivare a 400 tonnellate e che lasciava ben presagire ...

Maltempo : in Veneto permane stato attenzione per possibili frane nell'Alpago : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha aggiornato le zone di allertamento per criticità idrogeologiche e idrauliche in Veneto. Per quanto concerne la valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica, i livelli lungo l'asta del Frat

Maltempo : in Veneto preoccupano i livelli di alcuni corsi d'acqua : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - Continuano a preoccupare, in Veneto, i livelli idrometrici sostenuti su vari corsi d’acqua a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. Alla luce della situazione attuale, e delle previsioni per le prossime 24 ore, che indicano nuove precipitazioni intermittenti e

Maltempo - Coldiretti Veneto : “Campagna allegata - allarme frutteti” : Il tempo capriccioso di questo periodo continua a segnare l’agricoltura. I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. Coldiretti rileva che nelle campagne venete non si distinguono più i fossati dalle capezzagne, il mais nel territorio veneziano è già in asfissia nei campi allagati, il raccolto di fieno maggengo dell’alta padovana è perduto. Non va meglio per gli ortaggi, da ieri a Lusia le coltivazioni di insalata sono sommerse di acqua, ...

Maltempo : Cia Veneto - situazione critica in tutta la regione (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il mais, la bassa temperatura sta bloccando la germogliazione. In molti casi bisognerà riseminare: ma più tardi arriverà il caldo, peggio sarà. Problemi anche in pianura per il foraggio, mentre viene sottovalutata una grande questione: "Quella delle api – conferma P

Maltempo - Cia Veneto : situazione critica in tutta la regione : “Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile“. Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l’allarme per il mondo agricolo: “Sono a rischio quantità e qualità delle produzioni, con cali che potrebbero arrivare al 40%“. “Pochi giorni fa – spiega Passarini – qualcuno mi ha detto che gli agricoltori si lamentano sempre ...

Maltempo - piogge torrenziali e violente grandinate al Nord : 140mm in Veneto - fiumi in piena [LIVE] : piogge torrenziali stanno colpendo l’Italia settentrionale in questa Domenica di metà Maggio: violenti temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Provincia di Rovigo dove sono caduti 138mm di pioggia a Costa di Rovigo e 80mm a Lendinara, mentre continua a piovere da stamattina tra le Province di Vicenza, Verona e Treviso dove tutti i corsi d’acqua sono in piena. Sono caduti 97mm di pioggia a Sover, 90mm a Salcedo, 74mm a ...

Maltempo : ancora piogge in Veneto - continua lo stato di attenzione : Le previsioni meteo indicano tra il pomeriggio di oggi e la serata di domani precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi anche consistenti e pertanto il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, fino alle ore 14:00 di martedì 21 maggio, lo ...