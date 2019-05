Maltempo | USA devastato da tornado disastrosi E il fiume Arkansas esonda | “inondazioni

Maltempo - Coldiretti : “Addio a 1 frutto su 4 a causa delle piogge di primavera” : A causa delle piogge di primavera si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge da una prima analisi della Coldiretti sugli effetti del Maltempo, ...

Meteo Sicilia - torna il Maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Meteo USA - violenta ondata di Maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...

Meteo - violenta ondata di Maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

A causa della caduta di massi per il Maltempo, è stata chiusa una strada a Borgosesia (Vercelli): sulla comunale Caneto-Bastia sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varallo e personale del Comune. I veicoli sono dirottati su percorsi alternativi.

Azzerata la raccolta del miele a causa del Maltempo : Da Nord a Sud del Paese è praticamente Azzerata quest'anno la produzione di miele a causa dell'andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici che non ha consentito alle api neanche di trovare nettare sufficiente da portare nell'alveare. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del maltempo che rovina in ...

Salento - in primavera niente turisti a causa del Maltempo : Emanuela Carucci Tornano di moda Tunisia, Egitto e Marocco niente più vacanze nel Salento. Il maltempo ha bloccato, per quest'anno, le prenotazioni dei turisti nelle strutture ricettive a partire da maggio al contrario degli altri anni.A darne notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Negli anni passati, a metà maggio c'era già il sold out. Gli alberghi e le altre strutture registravano già il tutto pieno dagli inizi di maggio e per ...

La strada statale 185 "Di Sella Mandrazzi" e' provvisoriamente chiusa a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, per la presenza di detriti al km 19,700. Sul posto si trova il personale dell'Anas. Prima della riapertura alla circolazione si stanno verificando le condizioni del costone a monte della Statale.

Sicilia colpita da freddo e Maltempo : temporali tra Catania e Siracusa - tanta neve sull'Etna : Come ampiamente previsto l'estremo sud è ripiombato nel tardo autunno quando teoricamente tra poco meno di 15 giorni inizierà l'estate meteorologica. Insomma un maggio davvero pazzerello per quanto...

Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo in Sicilia : temporali e allagamenti nel ragusano : Un vasto fronte perturbato ha attraversato come da previsione la Sicilia nelle ultime ore, procedendo da ovest verso est e apportando intensi rovesci, frequenti fulminazioni e locali...

Maltempo - Cretu : “Usare di più i fondi Ue per prevenire i disastri” : “La nostra unita’ italiana sta lavorando” sulla proposta presentata dal governo di utilizzare i fondi strutturali europei per un grande piano nazionale di prevenzione contro il dissesto idrogeologico. “Vorremmo usare le risorse europee gia’ da questo periodo di programmazione, perche’ l’Italia e’ il Paese che ha subito il maggior numero di disastri naturali” in questi anni. Cosi’ la ...

Agricoltura : elaborata la prima mappa dei danni causati dal Maltempo : La prima mappa dei danni causati dal maltempo alle produzioni agricole con gli effetti su raccolti, lavoro e consumi degli italiani ma anche gli ultimi dati elaborati da Coldiretti sul rischio idrogeologico in Italia, sono al centro dell’incontro con giovedì, 16 maggio 2019 alle ore 10.00 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV Maggio, 43 in occasione della premiazione del primo concorso fotografico “Obiettivo ...

Anas rende noto che è stata riaperta al traffico stamattina, con il ritorno del sole, la SS36 dello Spluga chiusa ieri per un tratto di circa 10 km sino a Madesimo (Sondrio) per una bufera di neve e vento.