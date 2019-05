Maltempo | temporali e vento | allagamenti nel sud del Piemonte

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Ilha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una carrozzeria. Problemi anche a Tortona, dove la polizia municipale segnalanei sottopassi delle vie Baxilio e Romagnolo. Anche nel centro zona al lavoro i pompieri per un allagamento in strada vicinale Pavese Pareti.accompagnati da raffiche dianche in molte altre zone del: strade allagate e alberi caduti nel Monregalese, pioggia anche nel centro di Torino. In tutto ilil tempo dovrebbe migliorare da domani, ...

