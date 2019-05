Maltempo | nuova ondata in Veneto | temporale su Venezia

Maltempo Emilia-Romagna : “In allerta per nuova ondata” : “Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di Maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Meteo - il Maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

Il sottopasso di via Appia è stato appena riaperto. Era stato chiuso dopo interventi del VII gruppo Tuscolano alle ore 10 di questa mattina a causa di un allagamento dovuto al Maltempo.

chiuso per allagamento il tunnel del sottopasso di via Appia Nuova in direzione via di Ciampino. Lo comunica il sito Luceverde Roma.

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà Maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo - effimero aumento termico di 3 giorni ma Maggio proseguirà all’insegna di freddo e Maltempo : nuova irruzione Artica nel weekend [MAPPE] : Meteo – Sull’Italia in queste ore è in atto un’effimero aumento termico: le temperature hanno già superato i +20°C anche in quelle località che stamattina erano piombate all’alba sotto i +5°C su gran parte del Centro e del Sud, in una giornata dalla grande escursione termica giornaliera. Nel pomeriggio e soprattutto nei prossimi giorni (Giovedì, Venerdì e Sabato) farà decisamente più caldo con picchi di +30°C al Sud, come ...

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e Maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Maltempo a Treviso - nuova grandine sui vigneti del Prosecco : Treviso Doveva essere un weekend di eventi, spettacoli, sport: e invece niente. Le previsioni meteo sono nefaste e tutti gli organizzatori rimandano di una o due settimane. Salta praticamente ogni evento all'aperto nella Marca in un inizio di ...

Maltempo - nuova allerta meteo domani. Turista muore in mare a Pasquetta : Il Maltempo si abbatte su parte dell'Italia nel giorno di Pasquetta . Nel pomeriggio tragedia in Sardegna : a causa della mareggiata, un Turista francese è stato sbalzato in acqua dalla barca a vela ...

Il Maltempo "spacca" l'Italia : la nuova allerta meteo della protezione civile : Prosegue l'ondata di maltempo: il nuovo bollettino della protezione civile segnala allerta gialla su sette regioni...

Meteo - nuova ondata di Maltempo weekend con grandine e freddo : ROMA - nuova ondata di maltempo sull'Italia, stavolta in arrivo direttamente dal Polo Nord con le temperature che scendono, pioggia e temporali. Nel weekend una massa d'aria molto fredda, per la ...