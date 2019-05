Maltempo Firenze | sorpresi sulla riva del fiume Arno | salvati dai Vigili del Fuoco

Maltempo Firenze : 15 persone sorprese da piena in canale di scolo - salvati : Quindici persone (studenti e docenti universitari, italiani e stranieri) sono state sorprese dall’improvviso innalzamento di un canale di scolo, situato nel letto del fiume Arno, a Firenze: il gruppo si trovava nell’area per studi relativi all’installazione architettonica del fiume. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo il gruppo, in particolare 9 persone che non riuscivano a risalire. ...

Maltempo Firenze : disagi all’aeroporto per il forte vento : disagi per il forte vento all’aeroporto di Firenze dove si registrano voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi, dalla mezzanotte di oggi figurano un volo cancellato e sette dirottati. Sul fronte delle partenze vengono segnalati due voli cancellati e uno dirottato. L'articolo Maltempo Firenze: disagi all’aeroporto per il forte vento sembra essere il primo su Meteo Web.