Maltempo Firenze | 15 persone sorprese da piena di canale di scolo | salvati

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Quindici(studenti e docenti universitari, italiani e stranieri) sono statedall’improvviso innalzamento di undi, situato nel letto del fiume Arno, a: il gruppo si trovava nell’area per studi relativi all’installazione architettonica del fiume. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo il gruppo, in particolare 9che non riuscivano a risalire. L’intervento è avvenuto in lungarno Vespucci. L'articolo: 15dadidiMeteo Web.

firenze_today : Maltempo senza tregua, scatta l'allerta per temporali a Firenze e nel fiorentino - 055firenze - firenzesulweb : Firenze, sorpresi dal maltempo sulla riva dell'Arno: soccorsi dal pompieri - NotizieFirenze : #firenze: Ponte Vespucci: gruppo sorpreso dal maltempo, bloccato sull'Arno / VIDEO -