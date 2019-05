Maltempo | Coldiretti | SOS mucche senza fieno | campi sott’acqua

Maltempo - Coldiretti Puglia : a Taranto - Bari e Lecce colpiti vigneti - frutteti e campi di grano : Piove sul bagnato in Puglia, tra nubifragi, raffiche di vento fino a 120 km/h, grandinate e piogge incessanti che hanno spazzato le campagne della regione, danneggiando tendoni, teli, strutture e produzioni agricole, afferma in una nota la Coldiretti Puglia. “La straordinaria ondata di Maltempo che imperversa da 2 mesi non ha risparmiato i campi pugliesi, soprattutto le province di Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, ...

Maltempo - Coldiretti : “Sale la conta dei danni - dai meloni al fieno” : “Il Maltempo con temporali e grandine si è abbattuto a macchia di leopardo nelle campagne dove sale il conto dei danni alle coltivazioni in una primavera segnata da precipitazioni eccezionali nel mese di maggio particolarmente delicato per l’agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo, le piante che iniziano a fare i primi frutti e l’arrivo del primo fieno, chiamato appunto maggengo, necessario per ...

Maltempo - Coldiretti : “Addio a 1 frutto su 4 a causa delle piogge di primavera” : A causa delle piogge di primavera si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge da una prima analisi della Coldiretti sugli effetti del Maltempo, ...

Maltempo Ancona - Coldiretti : “Primizie dell’orto salvate al ‘viale dei sapori'” : Taglio del nastro per la settima edizione de ‘Il Viale dei Sapori’ e riflettori puntati sulle primizie della campagna salvate dal Maltempo che ha contrassegnato i primi mesi dell’anno. Tra la siccità da gennaio ad aprile e il maggio piovoso e con temperature invernali, si legge in una nota di Coldiretti Ancona, il lavoro delle aziende agricole è stato davvero duro. Soprattutto per gli apicoltori. Nonostante tutto però ci si ...

Maltempo - l’allarme di Coldiretti : perso il 70% di pere Abate e Kaiser : La siccita’ prima, l’eccesso di pioggia dopo, assieme al repentino calo della temperatura, hanno portato a una perdita del 70% delle pere di varieta’ Abate e Kaiser in Emilia Romagna. Lo afferma Coldiretti regionale al termine di un monitoraggio sui frutti di stagione che stanno subendo il contraccolpo della primavera anomala. Le perdite per le Decana e le Williams – aggiunge – si attestano attorno al 40%, mentre la ...

Maltempo - Coldiretti Cuneo : “Il freddo mette a rischi la produzione del miele” : E’ allarme miele nel cuneese. A lanciarlo la Coldiretti che denuncia come freddo e Maltempo stiano mettendo a dura prova la produzione di acacia in particolare, perché i suoi fiori sotto i 20 gradi non sono in grado di produrre nettare, ma anche di ciliegio e tarassaco. “L’inverno particolarmente mite ha favorito lo sviluppo degli alveari in tutta la Granda, che ad inizio primavera si presentavano in ottime condizioni. Ma il ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : “Campagna allegata - allarme frutteti” : Il tempo capriccioso di questo periodo continua a segnare l’agricoltura. I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. Coldiretti rileva che nelle campagne venete non si distinguono più i fossati dalle capezzagne, il mais nel territorio veneziano è già in asfissia nei campi allagati, il raccolto di fieno maggengo dell’alta padovana è perduto. Non va meglio per gli ortaggi, da ieri a Lusia le coltivazioni di insalata sono sommerse di acqua, ...

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa : Padova, 20 mag. (AdnKronos) - Agricoltura a mollo in tutta la provincia, ma è nella Bassa Padovana la situazione più critica di questi giorni. Sono centinaia gli ettari di coltivazioni allagate, Coldiretti Padova sta raccogliendo decine di segnalazioni: a mollo i tunnel con le piantine di angurie, m

Maltempo - Coldiretti : compromesse le tradizionali semine primaverili : La pioggia senza tregua ha compromesso le tradizionali semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche i trapianti di pomodoro e melone: è quanto afferma la Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala segnata da un mese di maggio freddo e piovoso. “Nei campi allagati – sottolinea la Coldiretti – è impossibile entrare per effettuare le necessarie operazioni colturali mentre dove si è già seminato i germogli e le ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Laghi gonfi - il Po è salito di un metro” : Le forti piogge dei giorni scorsi hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri a Boretto, ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e il Garda che e’ a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio ...

Maltempo - Coldiretti : “Sos api in Lombardia - raccolta miele a rischio” : È sos api in Lombardia con la produzione di miele millefiori e acacia crollata per colpa di questa pazza primavera. L’andamento climatico siccitoso del mese di marzo, seguito da un aprile e un maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici non ha consentito alle api di trovare il nettare sufficiente da portare nell’alveare. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti regionale sugli effetti del Maltempo ...

Maltempo - Coldiretti : “La pioggia gonfia laghi e fiumi - il Po sale di un metro al giorno” : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri la mattina di domenica a Boretto ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e fino al Garda che a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della ...