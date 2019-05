Maltempo | allerta rossa in Emilia Romagna Rischio esondazioni

Allerta meteo : forte Maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Maltempo di Martedì : allarme arancione in 3 Regioni - “vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle Regioni tirreniche centro-meridionali. L’arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un’intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Veneto : forte Maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Allerta Meteo Benevento : Maltempo fino alle 16 di domani : La protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 16 di domani pomeriggio: il livello di criticità resta giallo su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Sono previste ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità”. Si segnala la possibilità di ruscellamenti superficiali, allagamenti ...

Meteo - allerta gialla in 13 regioni : Maltempo e pioggia/ Dal weekend l'estate? : Meteo, allerta gialla in 13 regioni, prevista pioggia a maltempo un po' ovunque. Dal weekend arriva l'estate? Le ultime notizie

Meteo - è allerta. Il Maltempo non molla l’Italia. Cosa succede nei prossimi giorni. “Nessuna regione risparmiata” : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Maltempo Sardegna : allerta meteo fino a mezzanotte - rischio idraulico e idrogeologico : L’allerta meteo gialla per Maltempo sulla Sardegna orientale: l’avviso, esteso fino alla mezzanotte di oggi, è stato diffuso dalla Protezione civile regionale. E’ evidenziato un rischio idraulico e idrogeologico di criticità ordinaria sui bacini del Flumendosa-Flumineddu e in Gallura. Il rischio idrogeologico riguarda Campidano e Iglesiente. L'articolo Maltempo Sardegna: allerta meteo fino a mezzanotte, rischio idraulico e ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità gialla per Maltempo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per precipitazioni e temporali valido a partire dalle 8 di domani mattina e per le successive 24 ore su tutto il territorio regionale. La criticita’ e’ gialla su tutte le zone di Allerta con rischio idrogeologico localizzato. Si prevedono, in particolare, “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano si abbatte sull’Italia : fenomeni estremi in tutto il Paese - è allarme Maltempo [MAPPE] : Ennesima Domenica di maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C ...

Meteo - torna il Maltempo : allerta al centro-nord - piogge e temporali : La tregua di Meteo accettabile è già finita. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il...

Maltempo : allerta gialla domani in Sicilia - attesi temporali e venti di burrasca : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Dopo una 'tregua' di qualche giorno torna il Maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per venti di burrasca su tutta la Sicilia per la giornata di domani. Attese precipitazion

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Forte Maltempo in Campania : nubifragi in atto a Napoli - allerta meteo fino a stasera : Il persistere di una circolazione di aria instabile determina piogge e temporali diffusi sull'Italia. Oggi una delle zone più colpite sarà la Campania, per cui la Protezione civile regionale ha...

Maltempo Modena : allerta arancione - possibile chiusura ponti sul fume Secchia : Controllo notturno da parte dei tecnici del Comune di Modena e volontari della Protezione civile garantiranno il monitoraggio degli argini dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per il fiume Secchia. In queste ore le piogge che si sono abbattute sul territorio hanno determinato lo stato di allerta di colore arancio per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e ...