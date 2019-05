Maltempo a Parma: bomba d’acqua fa straripare torrenti, strade si trasformano in fiumi (Di martedì 28 maggio 2019) La zona più colpita è quella di Langhirano dove un vera e propria bomba d'acqua ha causato lo straripamento di alcuni torrenti e il conseguente allagamento di strade e cantine anche in centro città. Diverse strade chiuse in tutta la provincia e situazione critica anche nella zona montana. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 28 maggio 2019) La zona più colpita è quella di Langhirano dove un vera e propriad'acqua ha causato lo straripamento di alcunie il conseguente allagamento die cantine anche in centro città. Diversechiuse in tutta la provincia e situazione critica anche nella zona montana. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

infoitinterno : Maltempo, allerta rossa nella pianura centrale da Parma a Bologna - infoitinterno : Maltempo, allerta rossa in pianura da Parma a Bologna per le piene dei fiumi e arancione nel resto dell'Emilia per… - tg2rai : #Meteo, ancora allerta maltempo in molte regioni. Sotto osservazione i fiumi in #EmiliaRomagna per le continue piog… -