M5s | si dimette il capo dei senatori Primo Di Nicola | Luigi Di Maio ufficialmente sotto

M5s - il senatore Di Nicola si dimette da vicecapogruppo : “Atto necessario per discutere democraticamente tra noi” : Primo Di Nicola ha presentato le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. “E’ una decisione che ritengo necessaria”, ha scritto su Facebook il senatore e giornalista, “non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per ...

Siri indagato - Crimi : “Si dimetterà prima del Cdm - non ci sarà nessuna conta tra ministri del M5s e leghisti” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi, fuori da Montecitorio, esclude conseguenze dalle possibili dimissioni del sottosegretario leghista, Armando Siri. “Non credo si arriverà alla conta nel Consiglio dei ministri fissato per mercoledì e credo che Siri si dimetterà prima“. Poi aggiunge: “Non ci sarà nessuna crisi”. L'articolo Siri indagato, Crimi: “Si dimetterà ...

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Il M5s 'La Lega tiri fuori le palle e lo faccia dimettere' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

La gola profonda della Lega a Libero : 'Siri si dimetterà ma Luigi Di Maio e il M5s la pagheranno cara' : Dalla politica estera a quella economica. Siamo bloccati su tutto'. Ragionamenti che si sentono fare da mesi. La novità è che finora Salvini frenava. 'State buoni, calma', diceva ai suoi. Ora non più.

Siri - Conte : "Deve dimettersi | La Lega non sia corporativa - M5s non ne approfitti" : Svolta nel tira e molla sul sottosegretario leghista con il premier che ne chiederà la revoca delle deleghe nel prossimo CdM pur non ergendosi a giudice. E spiega agli alleati di governo come non comportarsi nelle prossime ore.

Caso Siri - Carlo Sibilia (M5s) : “Si deve dimettere - ogni ombra di mafia va allontanata” : Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno del Movimento 5 Stelle, è tornato a parlare del Caso di Armando Siri. "Si deve dimettere - ha dichiarato Sibilia a Circo Massimo - spero che dopo il colloquio con il presidente Conte ci saranno sviluppi chiari, ma non ci sarà in nessun Caso una crisi di governo".Continua a leggere

M5s ora vuole chiarimenti su Arata : ‘Salvini spieghi’. Centinaio : ‘Conte dimette Siri senza accordo? Viene meno fiducia’ : Da Siri ad Arata. Il Movimento 5 Stelle raddoppia. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione e in attesa della decisione del premier Giuseppe Conte sulla sua posizione (lunedì 29 vertice decisivo a Palazzo Chigi), ora l’obiettivo è diventato l’ex parlamentare siciliano che, per gli inquirenti, è legato a doppio filo all’imprenditore Vito Nicastri, considerato suo socio occulto e, ...