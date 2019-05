M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. Gianluigi Paragone : “Non può ricoprire 34 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.

M5s - Di Maio sotto pressione. Paragone : «Rivedere incarichi - serve discontinuità» : Il senatore dei Cinque Stelle: «Il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership politica, non dico h 24, ma non siamo lontani»

Da Nugnes a Paragone - nel M5s è partito il processo a Di Maio : Era quasi scontato che accadesse. La fronda “anti Giggino” non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di andare all'attacco di Luigi Di Maio dopo i disastrosi risultati delle Europee. Il che non vuol dire che quanto sta accadendo in queste ore produrrà un qualche stravolgimento. Lo stesso leade

Caos M5s - bufera su Di Maio. Paragone - Fattori e Lombardi : «Serve un leader politico h24» : Le dimissioni di Primo Di Nicola da vicecapogruppo dei senatori M5S? «Che ci sia bisogno di una discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità si debba esaurire nella...

Caos M5s - bufera su Di Maio. Paragone - Fattori e Lombardi : «Serve un leader politico h24» : Le dimissioni di Primo Di Nicola da vicecapogruppo dei senatori M5S? «Che ci sia bisogno di una discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità si debba esaurire nella...

M5s - Paragone : “Vanno rivisti i quattro incarichi di Di Maio. Il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership h24” : “Le dimissioni di Primo Di Nicola da vice capogruppo dei Senatori M5S? “Che ci sia bisogno di discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità di debba esaurire con nella decisioni di Primo credo di no”. Gianluigi Paragone così fuori da Palazzo Madama commenta il difficile momento del M5S. L’assemblea dei parlamentari M5s (prevista per domani, ndr) “è il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme. ...

M5s - Paragone : ‘Non minimizziamo - capire senso della sconfitta’. Buffagni : ‘Ripartire con umiltà e più partecipazione’ : “Una cosa non voglio sentir dire. Erano le Europee. Non minimizziamo. Se vogliamo ripartire – e dobbiamo ripartire – capiamo il senso della sconfitta”. Quando Luigi Di Maio stava per presentarsi davanti alle telecamere per ammettere la sconfitta, a parlare della necessità di imparare dal colpo pesantissimo arrivato alle urne sono stati i suoi stessi fedelissimi. Il primo è stato il senatore M5s Gianluigi Paragone. Un ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Paragone : “Alle Europee il 23% è un buon risultato. Alleanza tra M5s e Pd? Una panzana” : “Dal 23% in su lo considero un risultato positivo alle Europee per il Movimento cinque stelle”. Il senatore pentastellato Gianluigi Paragone, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove (ultime puntate mercoledì 22 maggio alle 21.25 e venerdì 24 alle 22.45) fissa l’asticella per le elezioni del 26 maggio e auspica di “vedere il Partito democratico ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - ospiti il senatore M5s Gianluigi Paragone e Peter Gomez venerdì 17 maggio alle 22.45 : Torna sul Nove l’appuntamento con l’attualità politica, nel talk d’approfondimento “Accordi&Disaccordi”, condotto dai giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. venerdì 17 maggio alle 22.45 gli ospiti sono il senatore M5S Gianluigi Paragone e il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez. A nove giorni dalle elezioni europee, i due giornalisti dibatteranno sulle numerose inchieste che hanno travolto la Regione Lombardia e il Comune di Milano ...

Gianluigi Paragone : "Lega minaccia Salini". Il vero bersaglio leghista in Rai è l'a.d. - ma M5s fa muro : Giù le mani da Fabrizio Salini. Il Movimento 5 stelle fiuta aria da grandi manovre da parte dell’alleato di governo sulla Rai, e si muove in difesa dell’amministratore delegato che in Luigi Di Maio e i suoi ha trovato un robusto sponsor. La situazione intorno all’azienda radiotelevisiva di stato si sta ingarbugliando. E per i pentastellati gli attacchi di Matteo Salvini a Fabio Fazio sono solo la punta dell’iceberg ...

Caso Bugno - Paragone : “Figli e figliastri non devono avere trattamenti di favore. Tria speghi questa storia al M5s” : “Vi voglio raccontare una storia in cui, tra i protagonisti, c’è Giovanni Tria“. È l’inizio del video con cui Gianluigi Paragone, senatore del M5s, chiede al ministro dell’Economia chiarezza sulla vicenda Bugno. Claudia Bugno è consigliera di Tria dallo scorso anno, e ora il titolare del dicastero delle Finanze la vuole nel board di StM, controllata del Tesoro. “Allo stesso tempo – spiega Paragone ...