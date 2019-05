M5s | Livorno simbolo della crisi Le cause | dai “parcheggi blu” alla differenziata Ora

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Cinque anni fasi era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi dal Pd negli anni di governo. “Siamo noi la vera sinistra” esultava il neosindaco arrivando a piedi in municipio. Oggi, a, quel giorno non se lo ricorda più nessuno. Da laboratorio nazionale che avrebbe anticipato l’exploit del Movimento 5 Stelle in tutta Italia, la città si è allineata al resto del Paese: la vicesindaca grillina Stella Sorgente alle comunali è arrivata solo terza, esclusa dal ballottaggio che sarà una partita a due tra ...

davidallegranti : Segnaliamo la brillante performance del M5s a Livorno, ex cosiddetto laboratorio. Il M5s arriva terzo e non va al b… - AndreaMarcucci : Per dire cosa succede quando il #M5S amministra le città: a #Livorno, dopo 5 anni con Nogarin, 5 stelle esclusi anc… - ilfoglio_it : A Firenze Nardella argine del Lungarno, Renzi lo propone come modello contro la nuova “ditta” di Zingaretti. A Livo… -