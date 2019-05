M5s | il senatore Di Nicola si dimette da vicecapogruppo | “Atto necessario per discutere

Matteo Salvini espone Luigi Di Maio al pubblico ludibrio : "Questo è un senatore M5s . Ti dico una cosa" : "Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle". Matteo Salvini dichiara guerra ai grillini sul caso "cannabis libera" e sbatte in prima pagina (o meglio, sulla propria pagina Facebook) la foto di Matteo Mantero, eletto dei 5 Stelle a Palazzo Madama. Scatto, per la verità, piuttosto imbarazzante, ma i

Gregorio De Falco salirà a bordo della Mare Jonio : il senatore - ex M5s - aderirà alle missioni di Mediterranea : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s, sta definendo gli aspetti tecnici per aderire a una delle prossime missioni della ong Mediterranea sulla Nave Mare Jonio, che la prossima settimana partirà verso le acque al largo della Libia.A quanto apprende l'ANSA, De Falco, già ufficiale delle Capitanerie di porto, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso dei naufraghi.