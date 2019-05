M5s | Fattori | “Di Maio? Non ha forza come leader | non è Berlinguer Ha troppi ruoli senza

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) “Dimissioni di Luigi Di? Mercoledì ci sarà l’assemblea del M5s, nonostante io sia mesi che non partecipo perché sono ancora sotto giudizio dei probiviri. Ma questa volta sento la responsabilità di partecipare, perché è il momento in cui tutti dobbiamo esserci. E io rappresento la voce di quelli che già da tempo avevano chiesto un cambio di rotta“. Sono le parole della senatrice del M5s, Elena, intervistata a “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. E spiega: “Io lo dissi in tempi non sospetti e in momenti di grande gloria del M5s: Luigi Dinon avrebbe dovuto ricoprire tutti quei, perché non ha svolto bene nessuno dei tre. Già il ministro del Lavoro è un incarico importante, basti vedere le recenti vertenze dei lavorati che vanno seguite con molta attenzione. Ma il tutto non andava impostato così. E non è stato ...

