M5S | Di Nicola si dimette da vicepresidente del gruppo al Senato

M5S - il senatore Di Nicola si dimette da vicecapogruppo : “Atto necessario per discutere democraticamente tra noi” : Primo Di Nicola ha presentato le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. “E’ una decisione che ritengo necessaria”, ha scritto su Facebook il senatore e giornalista, “non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5S : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Radio Radicale - Di Nicola e Carelli rompono il muro M5S : “Prorogare la convezione. E’ servizio pubblico” : Primo Di Nicola ed Emilio Carelli, i due senatori M5s e giornalisti, rompono il muro M5s sulla chiusura di Radio Radicale. Il 21 maggio sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti per la proroga della concessione all’emittente: tutti i partiti erano d’accordo per concederla, solo il M5s si è opposto, ed essendo necessaria l’unanimità, è saltata. Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio ha detto oggi, intervistato da Radio ...

Diffamazione - pronta la legge contro le liti temerarie. Di Nicola (M5S) : “I potenti che ne abusano ora pagheranno” : “Ricordo ancora gli occhi di mio figlio che guarda il telegiornale e mi dice: ‘papà, ora ci portano via la la casa’”. Era il 1996, il giornalista Primo Di Nicola a metà degli anni Novanta aveva raccontato su L’Espresso la storia della casa di D’Alema, che pensò bene di querelarlo per “violazione della privacy”, chiedendogli danni per un miliardo di lire. La querela fu poi ritirata, come tutte le altre. Dopo 45 anni il giornalista è ancora ...

Rai - doppio incarico Foa : il voto in Vigilanza slitta a dopo le Europee. Di Nicola (M5S) : “Inopportuno - si dimetta” : La risoluzione presentata dal Pd sul doppio incarico di Marcello Foa, come presidente della Rai e di Rai Com, sarà votata dopo le elezioni Europee in Vigilanza Rai. Lo ha stabilito la commissione che convocherà l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, entro il 28 maggio. La decisione è stata presa oggi in commissione. Contro il rinvio si è espresso non solo il Partito democratico, ma anche il senatore M5s Primo Di Nicola: che ha chiesto sia ...

Sicilia : Crisi vitivinicola - interrogazione Lombardo (M5S) 'Conte intervenga'' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Grandi giacenze, prezzi bassi e disparità tra la raccolta dichiarata e il vino prodotto. Sono queste alcune delle emergenze del settore vitivinicolo Siciliano"." Per conoscere quali misure il governo nazionale intenda adottare per uscire dal tunnel", il deputato M5S a

"Folla per Di Maio" - ma è la festa di San Nicola. Sostenitori M5S inciampano nella fake news : La pagina Facebook 'Movimento del Cambiamento', forse in maniera ironica, pubblica la foto della folla sul lungomare. Ma in molti ci cascano, compresi profili istituzionali, come quello M5s Bellaria. Poi il post è stato rimosso

Pagine Facebook chiuse - Nicola Zingaretti : “Lega e M5S barano - si confrontano su fake news” : In un'intervista su 'la Repubblica' il segretario Pd Nicola Zingaretti commenta la vicenda delle 23 Pagine Facebook chiuse: "È la riprova che su questo si gioca la democrazia. Il confronto politico della Lega e dei 5 stelle non è sulle idee ma sul falso, sulle fake news, in modo da alterare la discussione democratica. Loro barano".Continua a leggere

Rai - il consigliere Rossi : “Antifascismo nel 2019 è caricatura paradossale”. Di Nicola (M5S) : “Inaccettabile. Caso in Vigilanza” : L’antifascismo? “Aveva senso quando esisteva il fascismo. Nel 2019 è una caricatura paradossale e un tentativo di fermare il senso della Storia di un Paese che, prima o poi, dovrà fare i conti con la propria memoria”. Parola di Giampaolo Rossi, consigliere d’amministrazione della Rai eletto in quota Fratelli d’Italia. Già presidente di Rainet ai tempi dei governi di Silvio Berlusconi, Rossi ha rilasciato un’intervista al ...

Nicola Zingaretti chiude la porta : "Non ci sarà soccorso Pd a M5S" : “Se si arriverà a una crisi di governo la soluzione corretta è ridare la parola agli italiani, perché il livello della crisi è talmente drammatico che nessun governo parlamentare la potrebbe affrontare. Bisogna combattere per voltare pagina”. Così, oggi a Torino, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha risposto a una domanda sull’ipotesi di un eventuale soccorso dei Dem al Movimento ...

Massimo Bordin - in Senato l’omaggio di Primo Di Nicola (M5S) : “Voce e penna tagliente - ci mancherà” : “Ci mancherà questa voce diventata ormai bandiera dell’universo radicale e pannelliano. Voce e penna tagliente pure con la rubrica quotidiana che alimentava sulla carta stampata, non sempre condivisibile da parte di chi parla, ma preziosa ed elemento di ricchezza per il nostro panorama informativo ancora carente”. È il ricordo pronunciato in Senato da Primo Di Nicola (ex giornalista e oggi parlamentare del Movimento 5 stelle), ...