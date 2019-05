“L’ultima Cena” | l’opera simbolo di Leonardo Da Vinci diventa digitale

domanipress

(Di martedì 28 maggio 2019) Conservare la memoria e la conoscenza e condividerla: è con questo spirito che Epson ha deciso di mettere a disposizione la propria tecnologia e competenza per affiancare i promotori del progetto “L’Ultima Cena per immagini”, a partire dalla digitalizzazione di una parte significativa del patrimonio fotografico che documenta le opere di conservazione e restauro del museo e del capolavoro di, sino alla mostra “Ultima Cena per Immagini – La fotografia racconta la storia del Novecento” – dal 28 maggio all’8 dicembre, presso il Museo del Cenacolo – che, in decine di stampe digitali racconta “una storia appassionante e a tratti avventurosa”, dal bombardamento aereo del 1943 alle grandi campagne di restauro del Novecento. “Nell’ambito del nostro impegno volto a promuovere la tecnologia a servizio della ...

nico42319540 : Gazidis ha pagato l'ultima cena e poi ha licenziato tutti vendendo casa Milan (sky) - PicoPaperopoli : ?? #28Maggio 1999 – A Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, L'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 28 maggio 1999: L'ultima cena di da Vinci torna a essere visitabile -