Luigi Di Maio sotto il fuoco amico | qualcuno dentro il M5S vuole che si metta da parte

M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. GianLuigi Paragone : “Non può ricoprire 3-4 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.Continua a leggere

Virginia Saba al fidanzato Luigi Di Maio : "Forza Aristide - ritornerai" : “Aristide il Giusto era un politico ateniese così virtuoso che l’avversario Temistocle, noto per l’eloquenza, trovò con lui un’alleanza”. Inizia così il post su Instagram di Virginia Saba, giornalista e compagna del leader M5S Luigi Di Maio. La fidanzata del capo politico pentastellato ricorre alla storia greca per parlare del presente, paragonando Di Maio ad Aristide e Matteo Salvini a ...

Luigi Di Maio - la spallata definitiva di GianLuigi Paragone : "Ci serve un leader a tempo pieno" : Altro che "stupidaggini totali", come ha detto Alessandro Di Battista, quelle sulle dimissioni di Luigi Di Maio dopo il tracollo del M5s alle elezioni Europee. A pretendere la testa del vicepremier grillino ora si è aggiunto anche il senatore GianLuigi Paragone, uomo di punta del Movimento e voce mo

Alessandro Di Battista - la verità sul vertice M5s : come si prende il potere - Luigi Di Maio dimezzato : Non sarà certamente messo nelle condizioni di dare le dimissioni (sicuri?) ma Luigi Di Maio esce da queste elezioni europee a pezzi. Per questo la sua leadership sarà ridimensionata. Il giorno dopo la sconfitta alle urne con il calo di consensi dal 32,7 al 17 per cento, il vicepremier grillino è sot

M5s - si dimette il capo dei senatori Primo Di Nicola : Luigi Di Maio ufficialmente sotto assedio : Cadono le prime stelle. Dopo la batosta alle elezioni Europee, ecco il Primo grillino che rimette il suo mandato. Si tratta di Primo Di Nicola, vicepresidente del gruppo al Senato del M5s. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook: "Una decisione che ritengo necessaria - scrive - non solo alla l

Matteo Salvini - ultimatum a Luigi Di Maio : "Sei sì in 30 giorni o tutti a casa" : Il governo continua, almeno a parole. Lo hanno detto prima il vincitore, Matteo Salvini, poi lo sconfitto, Luigi Di Maio, nel corso del giorno successivo al voto alle Europee. Diversi però i paletti posti sia dal leghista sia dal grillino. Il primo, in particolare, spinge a tutto gas su Tav e autono

Matteo Salvini - i flussi alle Europee : quanti voti ha "rubato" al M5s e Luigi Di Maio : Dietro la vittoria schiacciante della Lega di Matteo Salvini alle elezioni Europee c'è un importante flusso di voti che dal Movimento Cinque Stelle è passato al Carroccio. Secondo i dati dell'istituto Ixè, quasi un elettore su quattro che ha votato la Lega il 26 maggio, nel 2018 alle Politiche aveva

Matteo Salvini - cannonata a Luigi Di Maio sulla Tav : "In Piemonte un referendum - se ne facciano una ragione" : "Se la democrazia ha un senso e se la Lega, a un quarto dello scrutinio in corso in Piemonte, ha il 36% con il triplo dei voti rispetto agli amici di M5s, vuol dire che i Piemontesi si sono espressi abbastanza chiaramente". Il messaggio di Matteo Salvini è chiarissimo. Un messaggio che il leader del

M5S - rivoluzionari addio. E Luigi Di Maio disse : «Non è questione di teste da saltare» : Peggior risultato della storia grillina (17,1 per cento), ma il capo politico spiega che non si dimetterà: «Grillo, Casaleggio, Fico e Di Battista non me lo hanno chiesto». Avanti dunque, M5s come una palude: tutti nelle mani della Lega di Salvini. Dalla flat tax alle Autonomie, passando per la Tav Elezioni, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini " Alessandro Marescotti, il disillusionista che ha sconfitto Luigi Di Maio e la ...

Luigi Di Maio - la bomba di Franco Bechis : "Cosa ha detto davvero - cos'ha da temere Salvini" : Cosa ha voluto dire, Luigi Di Maio, nell'attesissima conferenza stampa all'indomani del tracollo M5s alle Elezioni Europee? Volto tirato, messaggi criptici. Rivolgendosi alla Lega e a Matteo Salvini ha affermato che fermerà le proposte "estreme" e quelle che possono "favorire privilegi e illegalità"

Luigi Di Maio - Paola Nugnes non si nasconde : "Chi deve prendere il suo posto" - lo vuole cacciare : Luigi Di Maio non teme di perdere la poltrona di capo politico del M5s dopo la batosta elettorale alle elezioni Europee. A dargli sicurezza sono state le telefonate che fino a questa mattina il vicepremier grillino ha avuto con "le persone che rappresentano le varie anime del partito - come ha detto

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Elezioni Europee - Luigi Di Maio pronto ad arrendersi a Matteo Salvini? Le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Luigi Di Maio sulla debacle elettorale : "È andata male. Ho chiesto a Conte un vertice di Governo" : “Ringrazio i 4,5 milioni che hanno votato il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Faccio i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno avuto un incremento”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise.“Ho sentito Giuseppe Conte, abbiamo deciso di convocare il prima possibile un vertice di ...