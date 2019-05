Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 per il trattamento riservato a Gianmarco

Giorgio Tambellini - ex Francesca de Andrè/ Luca Onestini : 'Complotto contro di lui' : Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De Andrè: Luca Onestini convinto che si sia un complotto, ma chi ne è vittima e chi carnefice?

Grande Fratello? A me sembra il Grande Bordello! Luca Onestini contro il reality : L'ex tronista, ospite di Federica Panicucci, commenta con ironia tutte le tresche vere e presunte dei concorrenti del Grande Fratello, dicendosi in particolare perplesso dal comportamento di Francesca De Andrè che prima si dispera per il fidanzato e poi torna alla carica con Gennaro : “La De Andrè dovrebbe essere fidanzata fuori e fa la scenata di gelosia a Gennaro, Martina dovrebbe essere innamorata di Daniele Dal Moro e si limona Gennaro, ...

Gianmarco Onestini - lo sfogo improvviso del fratello Luca : “Un po’ più di tempo” : Gianmarco Onestini al Grande fratello 2019, il fratello Luca lo sostiene su Instagram Al Grande fratello 2019 Gianmarco Onestini è di sicuro uno dei protagonisti dell’edizione. Nella Casa è molto apprezzato dagli altri concorrenti, per la sua educazione e il rispetto che ha verso gli altri. Ma Gianmarco è anche un ragazzo molto simpatico e […] L'articolo Gianmarco Onestini, lo sfogo improvviso del fratello Luca: “Un po’ ...

Grande Fratello : le confessioni di Luca Onestini su alcuni concorrenti del reality : L'ex tronista rivela: "A differenza degli altri, Gianmarco, Michael ed Enrico non deridono nessuno".

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...

Luca Onestini - "Non mi invitano al GF perché sono scomodo" - : Riccardo Palleschi Luca Onestini, fratello di Gianmarco ed ex gieffino lui stesso, si è inserito dall'esterno nella polemica interna alla casa tra il fratello, Michael Terlizzi e Edoardo Ercole Luca Onestini, fratello di Gianmarco Onestini partecipante all'attuale edizione del Grande Fratello, è tornato a far sentire la sua voce dall'esterno della casa più chiacchierata d'Italia. Luca, infatti, si è inserito nella polemica in corso ...

Luca Onestini presto papà? Lui non smentisce la gravidanza di Ivana - : Luana Rosato Luca Onestini, ospite di Mattino Cinque, non ha smentito la notizia riguardante la presunta gravidanza di Ivana Mrazova: le sue risposte elusive hanno fatto mormorare il web Nel giorno della festa della mamma, Luca Onestini ha pubblicato un tenero post in cui lasciava intendere che la fidanzata, Ivana Mrazova, potesse essere incinta. E’ stato l’hashtag usato dall’ex tronista di Uomini e Donne, “future mum”, a far pensare ...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Luca Onestini - Ivana Mrazova è incinta? Arriva finalmente la risposta : Luca Onestini e Ivana Mrazova attendono un bambino? L’ex gieffino risponde a Mattino 5 Luca Onestini risponde finalmente alla domanda che si stanno ponendo molti fan: Ivana Mrazova è incinta? Un post condiviso dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha mandato i fan decisamente in tilt. Scendendo nel dettaglio, Luca ha pubblicato lo […] L'articolo Luca Onestini, Ivana Mrazova è incinta? Arriva finalmente la risposta proviene da ...

Luca Onestini sui social difende il fratello Gianmarco : I gieffini Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi dentro la casa del “GF” hanno avuto la visita di Edoardo Ercole, che qualche giorno fa Edoardo aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a “Temptation Island”, Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi. Edoardo Ercole si è anche rivolto con Gianmarco con questa frase: “Vuoi che tiro fuori il ...

Durante l'ultima puntata andata in onda del "Grande fratello 16", Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi hanno ricevuto la visita di Edoardo Ercole. Qualche giorno fa Edoardo Ercole aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a "Temptation Island", Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi.

GF16 - Cristian Imparato contro Luca Onestini : "Non giudicarmi - hai la vitiligine" : Dopo le accuse di Cristian Imparato rivolte a Gianmarco Onestini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda proprio due giorni fa, arriva la replica di Luca, che difende il fratello spiegando sia un ragazzo di soli 22 anni ma dall'anima adulta, oltre che molto buona. Di questo vi avevamo già parlato proprio ieri, ma ciò che ancora non vi avevamo detto è che il diverbio non si sia arrestato all'ultima replica di Luca ...

Da te non me lo sarei aspettato! Cristian Imparato contro Luca Onestini : Cristian Imparato ha risposto sui social a Luca Onestini, il fratello di Gianmarco lo ha attaccato per un difetto fisico e la cosa ha colpito negativamente il cantante : "Ti ho sempre seguito e apprezzato per la tua simpatia e per il tuo modo di essere rispettoso ed educato con gli altri, cosa che con me non hai fatto", ha esordito Cristian in una Story di Instagram rivolgendosi a Luca. "Mi hai giudicato e ti sei appigliato su aspetti ...