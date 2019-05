Lo stress da lavoro è ufficialmente una malattia | il burnout riconosciuto dall’Oms

Oms : lo stress da lavoro è una malattia : 18.22 Lo stress da lavoro o da disoccupazione, cioè il "burnout" è ufficialmente una condizione medica. Lo ha stabilito l'Oms, dopo decenni di studi. L'agenzia Onu per la Salute ha anche fornito direttive ai medici per diagnosticarla. Possono essere sintomi di "burnout" la mancanza di energia o spossatezza, isolamento dal lavoro o sensazioni di negatività, ridotta efficacia professionale. Il "burnout" si riferisce specificamente al contesto ...

Salute : lo stress da lavoro è ufficialmente una malattia - arriva la conferma dall’OMS : Una condizione di cui molti sono affetti e figlia dei tempi in cui viviamo, quella dello stress da lavoro o da disoccupazione è stata ufficialmente riconosciuta come condizione medica. Questo tipo di stress viene anche chiamato “burnout” – parola di origine anglosassone che letteralmente significa esaurimento – ed è nativo dal contesto lavorativo che comporta un logorio psicofisico ed emotivo. La decisione presa in seno ...

Ansia e stress per la qualità del luogo di lavoro per oltre 5 milioni di italiani : E' quanto afferma un'analisi di Uecoop, l'Unione europea delle cooperative mondo del lavoro, su dati Censis/Eudaimon in occasione della festa del Primo Maggio. Se da una parte negli ultimi 25 anni è ...

Quali conseguenze dallo stress al lavoro e dal sonno insufficiente? - : Secondo il portale EurekAlert, ricercatori hanno legato lo stress sul lavoro e il sonno insufficiente con un rischio maggiore di contrarre malattie cardiovascolari. In uno studio pubblicato sulla ...

Le tre facce del "pendolarismo" : stress e lavoro extra orario. Ma per chi va in bici - sport salutare : Con i mezzi pubblici o l'auto di proprietà, spostarsi quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro o di studio è qualcosa che fanno 30 milioni di italiani. C'è chi, precario, non può permettersi ...