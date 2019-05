Lo storico vice di Ancelotti | «Non so se gli avrei consigliato Di Lorenzo | avrei puntato

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Lodi Carlo, Giorgio Ciaschini, è intervenuto a Radio CRC per commentare il presunto primo acquisto del Napoli «Diè un terzino molto bravo, ma per passare ad una società con il Napoli bisogna avere una grande maturazione. E’ stato molto seguito, poi con l’Empoli c’è un ottimo rapporto, ma se ci si è fiondati su di lui, sicuramentelo reputa giusto per il suo progetto» Sulla prossima stagione «Indubbiamente l’anno prossimo sarà molto complicata, anche per le prime due posizioni, per la stessa Juventus. Sono convinto che l’Inter farà un mercato importante, mirato, con un allenatore che non lascia niente al caso. Il Milan attraversa un momento difficile, farà un mercato ridotto per problemi finanziari, l’Atalanta farà un ottimo campionato, perché si rapporterà alla Champions League e se al timore resterà ...

