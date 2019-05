Lo Stato e le reti globali

Un ex agente della CIA è Stato condannato a vent’anni per aver venduto segreti militari alla Cina : Kevin Mallory, ex agente della CIA, l’agenzia di spionaggio internazionale del governo federale degli Stati Uniti, è stato condannato a vent’anni di prigione per aver venduto segreti militari alla Cina tra marzo e aprile del 2017. Mallory ha 62 anni

La Cina ha accusato due cittadini canadesi di aver rubato segreti di Stato : La Cina ha formalmente accusato due cittadini canadesi, che aveva arreStato lo scorso dicembre, di aver rubato segreti di Stato per passarli a Paesi stranieri. I due sono l’imprenditore Michael Spavor, che lavorava con la Corea del Nord, e l’ex

Usa - Trump dichiara Stato di emergenza a tutela delle reti tlc : “Huawei è un rischio per la sicurezza nazionale” : Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a tutela delle reti di comunicazione. Con un ordine esecutivo, il presidente ha autorizzato il Dipartimento per il commercio ad impedire alle società statunitensi di commerciare con determinati fornitori esteri. Il Dipartimento, poche ore dopo la decisione di Trump, ha reso noto di aver aggiunto la compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei e i suoi affiliati nella lista delle società ...

Venezuela - arreStato il vice di Guaido dai servizi segreti : prelevato in auto con una gru : Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione Venezuelana, Edgar Zambrano, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato attraverso il suo account Twitter il presidente ad interim Juan Guaido. "Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internaziona

Sicilia - Salvini conteStato a Mazara del Vallo : “Vergogna - razzista”. Lui perde la pazienza : “Voi ‘vergogna’ - cretini” : Ancora contestazioni, in Sicilia, per Matteo Salvini, dopo quelle di Caltanissetta. Il leader della Lega ha dovuto fare i conti coi cori di protesta e gli striscioni nella piazza di Mazara del Vallo, dove ha tirato la volata al candidato sindaco di centrodestra. Al di là del dissenso, però, il vicepresidente del Consiglio leghista ha sempre attirato un gran numero di persone ai suoi comizi: nella città trapanese, per esempio, erano in circa ...

La Corte Suprema del Myanmar ha rifiutato la possibilità di ricorrere in appello ai due giornalisti di Reuters condannati per avere violato segreti di Stato : La Corte Suprema del Myanmar ha rifiutato la possibilità di ricorrere in appello ai due giornalisti di Reuters condannati per avere violato alcuni segreti di stato per una loro inchiesta sulle violenze compiute contro la popolazione della minoranza rohingya, di religione musulmana. Kyaw