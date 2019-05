Lo spread vola verso i 290 punti | Matteo Salvini | “Vediamo se arriva la letterina da

Borse - piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread vola e sfiora quota 290 |Indice : L’ipotesi di uno scontro tra Italia e Ue sui conti pubblici pesa sul differenziale Btp/Bund. La Borsa di Milano apre in negativo (-0,07%), positivi gli altri mercati europei

Lo spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nell’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Il duello Lega-M5S fa volare lo spread : Non è l’annuncio di voler sforare il tetto del 3 per cento nel rapporto deficit/Pil a spaventare i mercati e a far riaccendere lo spread. Già in passato tanti politici lo avevano annunciato o minacciato. Ma ieri il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha osato ciò che finora non era mai stato: affermare che l’Italia «tirerà dritto» an...