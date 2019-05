Lo spread sale ancora | mentre Salvini mette paura agli investitori

spread Btp-Bund ancora in rialzo Sale a 283 - 5 punti dopo le elezioni : ancora in rialzo lo Spread tra Btp e Bund. Questa mattina il differenziale tra il titolo decennale italiano e quello tedesco viaggia a quota 283,5 punti con un rendimento del 2,67%. Le tensioni sullo Spread si sono riacutizzate ieri, con lo Spread nuovamente sopra i 280 punti, dopo... Segui su affaritaliani.it

Risale lo spread - dai conti correnti alla borsa le perdite tornano a 100 miliardi : Sarà anche vero, come dice Matteo Salvini, che «con tutto il rispetto per lo spread viene prima il lavoro e la salute degli italiani». E in effetti è anche comprensibile che...

Borsa lima calo - spread sale a quota 284 : 18.30 Borsa lima calo,spread sale a quota 284 Piazza Affari lima le perdite e chiude in lievo calo (Ftse Mib -0,14% a 20.863 punti), unica Borsa negativa in Europa. Pesano le tensioni sui nostri titoli di Stato. sale il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco: lo spread dopo aver toccato quota 291,7 punti base, ai massimi da dicembre, ripiega sotto la soglia dei 290 punti e chiude a 284,5, in rialzo rispetto ai 280 punti di ieri. Il ...

Lo spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nell’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

spread a 290 punti : vendite dall’estero - la fiducia nell’Italia è agli sgoccioli Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Borsa di Milano - lo spread sale e sfiora i 290 punti base. Alan Friedman attacca Matteo Salvini : Apre in rialzo a 283 punti base lo spread tra Bund e Btp, con un rendimento del decennale del 2,76 per cento. Ieri 14 maggio aveva chiuso a 281 punti con un rendimento del 2,74%. Al momento sfiora addirittura i 290 punti base. Piazza Affari è l'unica tra le principali piazze europee ad aprire in ria

spread sale a 290 punti base. Rendimento dei bund ai minimi dal 2016 : Si rialza la tensione sullo Spread e dopo lo scambio di accuse tra Salvini e Di Maio, il differenziale Btp-bund sfiora i 290 punti base a 289, in deciso rialzo da 280 punti base di ieri. Il tasso sui titolo decennale tedesco è sceso stamani a -0,094%, ai minimi dal 2016. Apertura in calo per Piazza Affari, unica tra le principali piazze europee che aprono in rialzo aggrappandosi all’ottimismo del presidente Usa Donald Trump sulla possibilità di ...

Lega e M5s litigano anche sul deficit/Pil Salvini : "Sforare il 3%? Si può e si deve"Di Maio : "Basta sparate - lo spread sale" : Il leader del Carroccio: "Flat Tax, autonomia, sicurezza: dicono sempre no". Il capo del M5s: "Non è vero, è lui che ha preso troppo sul personale il caso Siri". Marcucci (Pd): "D'accordo con Di Maio, niente alleanze con lui"

Sale lo spread Btp-Bund - ed è polemica : 19.10 Torna a salire lo spread tra Btp e Bund: chiude a 280punti base, dopo aver toccato un massimo di seduta di 283 punti, dai 277di ieri. E l'impennata dello spread alimenta nuove tensioni politiche. Pesano, per il vicepremier M5S Di Maio, le parole del suo collega e leader della Lega, Salvini, sullo sforamento dei parametri Ue sui conti pubblici: "E' irresponsabile fare aumentare lo spread parlando di sforamento". Tagliamo "prima di ...

Borsa Italiana oggi - Milano in calo. spread sale a 270 punti : Nuovo avvio di seduta in rosso per Borsa Italiana . Milano apre in calo con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a -0,48% a 21.102 punti . Stesso andamento per le altre Borse europee , con Parigi che ...

I nuovi dazi spaventano i mercati e in Italia sale lo spread : Un segnale eloquente delle divisioni in seno all'Eurozona che, per paradosso, rafforzano Draghi che ieri non si è mostrato affatto rinunciatario, ha difeso la politica monetaria ed ha annunciato un ...

Borsa Italiana oggi - Milano sulla parità. spread sale a quota 265 : Nuovo avvio di seduta fiacco per Borsa Italiana . Milano apre oggi sulla parità con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,01% a 21.216 punti. Contrastate le altre Borse europee : Francoforte ...

Spettro dazi affossa ancora le Borse : Milano -0 - 89% - spread sale : Milano, 7 mag., askanews, - Lo Spettro dei dazi affossa nuovamente le Borse europee, peggiorate sul finale in scia a Wall Street. Milano ha lasciato sul terreno un altro 0,89%, scendendo a 21.219 ...

L'euro scende - lo spread sale - banche e Borse soffrono : Sulla moneta unica pesa l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, sceso inaspettatamente a 99,2, sotto le attese pari a 99,9, ennesimo segnale di un'economia relativamente debole nell'area. ...