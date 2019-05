Livorno | M5s fuori dal ballottaggio La vice di Nogarin | “Scontato contratto con la Lega

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) “Probabilmente a livello locale non siamo riusciti a comunicare nel migliore dei modi tutto il lavoro fatto e abbiamo pagato anche delle scelte impopolari“. Così Stella Sorgente,sindaca uscente del Movimento cinque stelle, commenta la sconfitta alle amministrative a. La sua corsa si è fermata al 16,4 per cento. A cinque anni dalla vittoria di Filippooggi i Cinque Stelle sonodalche vedrà protagonisti il centrosinistra di Luca Salvetti e il centrodestra di Andrea Romiti. Un risultato che per Sorgente ha anche a che fare con le decisioni prese a livello nazionale: “In una città comeilcon lal’abbiamo scontato molto. Sicuramente avevamo una fetta di elettorato proveniente dalla sinistra che evidentemente ha deciso di non confermare la fiducia nei nostri confronti. Spero che a livello nazionale si ...

