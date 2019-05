Liverpool | parlano Alisson | Salah che invita De Rossi in Inghilterra e Klopp

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Tra quattro giorni sarà finale di Champions League per il, che ci riprova un anno dopo aver perso all’ultimo atto contro il Real Madrid. Questa volta è derby tutto inglese con il Tottenham. Ma gli argomenti affrontati danon riguardano soltanto la gara di sabato, ma anche altre tematiche. Ecco le loro parole a Sky Sport.– “Guardiola è il miglior allenatore del mondo e merita tutti gli elogi che riceve. Dice che preferisce la Premier alla Champions? Beh, perché da anni non arriva in finale. Io penso che sia più importante la Champions perché ancora posso vincerla, mentre la Premier l’ho persa. Il City ha la migliore squadra d’, ma credo che abbiamo disputato una stagione migliore della loro“.– “Desarebbe il benvenuto in Premier League, sarei contento di averlo di nuovo ...

