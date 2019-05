LIVE Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco di Bavera 2019 in DIRETTA | Marco Suppini alla

LIVE Giro d’Italia 2019 - Lovere-Ponte di Legno in DIRETTA : c’è il Mortirolo nel tappone decisivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA SEDICESIMA TAPPA La classifica generale dopo la seconda settimana – Percorso, altimetria e favoriti della sedicesima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La descrizione dettagliata della salita del Mortirolo – Tutte le puntate de “La Fagianata di Magrini” – Le condizioni meteo della giornata di oggi Buon pomeriggio amici di OA Sport e appassionati di ciclismo, ...

LIVE Trieste-Cremona basket - Gara -3 Play-off 2019 in DIRETTA : Dragic trascina i suoi con il tiro da tre : Tutto in quaranta minuti, o forse di più. Il PalaRubini di Trieste è pronto ad accogliere Gara -3 dei quarti di finale playoff del Campionato Italiano di basket. A sfidarsi da una parte i padroni di casa dell’Alma, dall’altra una Vanoli Cremona pronta a chiudere le ostilità; visto il 2-0 con cui si presenta in Friuli Venezia Giulia. Sacchetti e i suoi infatti hanno sfruttato a pieno il fattore campo spuntandola prima 82-75 e poi ...

LIVE Venezia-Trento 15-11 basket - Gara-2 Play-off in DIRETTA : primo quarto con tanti errori al tiro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A: alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre la Reyer cercherà di portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui dolomitici, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a gara-5. In gara-1 il successo dei veneziani è arrivato principalmente in virtù ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Basso-Cilic 1-4 nel primo set. Out Wozniacki (ritiro) e Sabalenka - avanti Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Basso-Cilic 0-3 nel primo set. Out Wozniacki (ritiro) e Sabalenka - avanti Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. In campo Andrea Basso contro Cilic. Out Wozniacki (ritiro) e Sabalenka - avanti Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Ritiro Wozniacki - Sabalenka eliminata da Cornet - Goffin avanti su Wawrinka : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Ritiro Wozniacki - Sabalenka eliminata da Cornet - Goffin-Wawrinka al terzo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : Corea del Sud dominante a LIVEllo individuale nell’olimpico - Stati Uniti perfetti nel compound : La seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio a Shanghai (Cina) dopo una settimana di grandissimo spettacolo fornito dai migliori arcieri del circuito internazionale. Gli Stati Uniti hanno chiuso la manifestazione in vetta al medagliere grazie alle quattro medaglie d’oro (su cinque disponibili) conquistate nella specialità del compound, mentre i maestri della Corea del Sud hanno raccolto un ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 in DIRETTA : Chiara Cainero e Diana Bacosi a caccia del pass olimpico nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale dello skeet femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: in Corea del Sud Diana Bacosi e Chiara Cainero hanno chiuso rispettivamente al primo ed al terzo posto le eliminatorie e sono tra le sei che si giocheranno il successo finale e tra le quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. Le due avversarie delle azzurre per la qualificazione a Tokyo 2020 saranno due ...

LIVE Chelsea 0-0 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Kepa salva il Chelsea sul tiro di Da Costa : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

Gattuso LIVE : 'Ho deciso io per il ritiro - dobbiamo assumerci le nostre responsabilità' : Domani potremmo giocare anche con la squadra più forte al mondo ma abbiamo il dovere di fare la migliore prestazione. dobbiamo fare una prova gagliarda, dimostrare di essere vivi'. SUL CONFRONTO DI ...

LIVE Italia-Germania 1-1 - Europei Under17 2019 in DIRETTA : un tiro sporcato di Bonfanti ristabilisce la parità : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

Ciclismo - i numeri del ritiro in altura di Nibali : quasi 30.000 metri di disLIVEllo : Per Vincenzo Nibali è ormai vicino il momento di tornare a correre dopo quasi un mese di assenza. L’ultima corsa a cui ha partecipato il capitano del Team Bahrain Merida è stata la Milano Sanremo, conclusa all’ottavo posto. Da quel 23 marzo Nibali si è allenato ancora per qualche giorno a casa per poi trasferirsi due settimane al Teide, il vulcano sull’Isola di Tenerife dove tanti ciclisti passano dei periodi di preparazione per sfruttare l’alta ...