Lite David Luiz-Higuaín | Sarri lascia furioso l’allenamento

(Di martedì 28 maggio 2019) L’edizione online del Mirror riporta che oggi, durante l’allenamento del Chelsea a Baku Mauriziohato il campo dello Stadio Olimpico di Baku a seguito di un disaccordo trae Gonzalo Higuain. Il tecnico toscano si è levato il berretto gettandolo a terra prima di entrare nel tunnel dell’impianto sportivo. Non è ancora chiaro, secondo il giornale inglese, cosa abbia provocato latrae Higuain Il Mirror conclude riportando le parole dinella conferenza di oggi prima della finale di Europa League e ricordando che Molti vedono la finale come potenzialmente l’ultima partita diin carica del Blues, con suggerimenti che potrebbere per un ritorno in Italia questa estate. Tensione a Baku neldel #Chelsea, #se ne vapic.twitter.com/6K3PtJB3LX — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 28 maggio ...

