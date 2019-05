L' Italia dei moderati è anche l' Italia dei coraggiosi

Calcio - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia a caccia dei punti della sicurezza contro il Giappone : L’Italia, già qualificata per gli ottavi di finale ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia, sfida domani il Giappone per mantenere ben saldo il primo posto nel girone B, finora esclusivo appannaggio degli azzurrini dopo le due vittorie su altrettanti incontri contro Messico ed Ecuador. Proprio a causa della corsa verso la prima posizione, potrebbe non esserci una grande modifica della formazione azzurra rispetto a quanto ...

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava e Nantong. Italia ancora ai minimi termini in attesa dei rientri eccellenti : E’ un’Italia ancora ridotta ai minimi termini quella che si appresta ad affrontare i due tornei in programma da domani a Ostrava in Repubblica Ceca e a Nantong in Cina. Dopo la rinuncia di Lupo/Nicolai (Lupo ha ripreso ad allenarsi a pieno regime ma la coppia azzurra non è al meglio e farà il suo rientro nel circuito a Varsavia tra due settimane) e quella già risaputa di Menegatti/Orsi Toth (anche loro attese al rientro in Polonia), ...

MotoGp – Giovedì la conferenza stampa del Gp d’Italia : ecco i nomi dei piloti presenti in sala al Mugello : Da Marquez ai piloti italiani: i nomi dei campioni che risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp del Mugello Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre il Gp d’Italia. Lo spettacolo del Mugello inizierà Giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre ufficialmente le danze del nuovo weekend di gara della MotoGp. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala saranno tanti ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Attesa lettera Ue - Italia rischia multa. Salvini : «Prendano atto del voto dei popoli» : Si profila un nuovo scontro tra il governo e l'Ue. Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all'Italia che chiede chiarimenti sui 'fattori...

Boom Lega : il 17% dei voti «rubati» a M5S - il 14% all’astensione e il 10% a Forza Italia : A scrutinio ultimato il verdetto è ormai chiaro: la Lega è passata dal 17,4% delle politiche 2018 al 34,3% delle europee di ieri. Da dove arriva quel 16,9% di voti in più conquistato tra l’una e l’altra elezione? La risposta è nei flussi elettorali calcolati da Swg...

Radio Italia Live 2019 - la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti : Sfera Ebbasta alle prove del Radio Italia Live Ottava edizione per Radio Italia Live – Il Concerto. L’evento, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si svolgerà a Milano, Piazza Duomo, oggi, e a Palermo, Foro Italico, sabato 29 giugno in diretta su Radio Italia TV, Nove e Real Time dalle 19.30. Nel backstage, Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del ...

Il gas radon in Italia causa il 10% dei decessi per cancro ai polmoni : Il gas radon si trova praticamente ovunque, dal terreno alle falde acquifere, passando per le varie tipologie di rocce, in particolar modo quelle di origine vulcanica. Il gas nobile radon, inodore e incolore, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS) è responsabile del 10 percento dei decessi per cancro ai polmoni in Italia. Si tratta di un gas radioattivo emesso dal terreno, dalle rocce e in minima parte anche dai ...

Clementino torna nei club Italiani dopo 5 anni : le date dei 6 imperdibili live del “Tarantelle Tour” : Il “black Pulcinella” della scena Rap italiana nei club italiani dopo 5 anni di assenza Clementino torna nei club italiani dopo 5 anni di assenza per 6 imperdibili live, per la prima volta accompagnato dalla The Smoke Band. Clemente Maccaro, classe 1982, meglio conosciuto con lo pseudonimo Clementino è considerato uno dei pilastri del rap italiano. Ha esordito nel 2006 con l’album “Napolimanicomio” seguito nel 2011 da ...

Europee - analisi dei flussi Swg : “La Lega prosciuga M5s e Forza Italia. Il 40% degli ex elettori 5 stelle si è astenuto” : Il boom della Lega alle elezioni Europee arriva soprattutto da due fonti: il Movimento 5 stelle e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini, infatti, cresce ovunque da Nord a Sud grazie ai voti sottratti agli alleati di governo e a quelli del centrodestra. Almeno secondo l’analisi dei flussi del voto realizzata da Swg che delinea un quadro in cui il Carroccio è il nuovo partito della Nazione. La Lega, infatti, guadagna 3 milioni di voti contro ...

Elezioni - Greta chiama e l’Europa risponde : i Verdi volano ovunque tranne in Italia : a noi non importa nulla dei cambiamenti climatici : Greta Thunberg ha lanciato l’allarme: gli studenti – e non solo – si sono mobilitati, le Nazioni di tutto il mondo hanno cercato di dare una virata decisiva alle proprie politiche economiche e ambientali per limitare i danni dovuti all’immissione di CO2 nell’aria, per cercare di arginare i cambiamenti climatici che comunque sono in atto, ma dei quali, secondo gli esperti, si possono quanto meno limitare gli effetti. ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la seconda settimana. I promossi e bocciati. Brillano Richard Carapaz e Vincenzo Nibali : La seconda settimana di corsa del Giro d’Italia 2019 ha portato finalmente le grandi salite e con esse si è anche delineato più chiaramente il quadro dei pretendenti alla maglia rosa. Arrivati al secondo giorno di riposo possiamo quindi valutare le prestazioni dei principali favoriti. In questo elenco dobbiamo inserire di diritto il nuovo leader Richard Carapaz, che ha ribaltato le gerarchie con delle grandi azioni nei tapponi di montagna. ...

Effetto Greta : l’ondata dei Verdi (che in Italia non esistono) dalla Germania al Nord : I Green diventano il secondo partito in Germania e Finlandia, il terzo in Francia e Irlanda, e avanzano in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna. La coalizione ambientalista ottiene 70 seggi, il 18% in più, e diventa la quarta formazione a Bruxelles: ago della bilancia