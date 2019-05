L' infinito di Leopardi compie 200 anni Migliaia di studenti in piazza da nord a sud

Leopardi - l'essere umano tra l' infinito e i buchi neri : Proprio l'anno in cui " l'Infinito " compie duecento anni ci smarriamo davanti all'immagine dei buchi neri , al loro significato per la scienza e per il mondo. Sempre più grandi nelle nostre scoperte, ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in scena a Recanati per L’infinito di Leopardi ed Eko Guitars (video) : A riposo dopo le fatiche del lungo tour nei palazzetti, i Negramaro - o almeno parte di loro - torneranno ad esibirsi presto dal vivo: sabato 13 aprile il frontman Giuliano Sangiorgi, insieme ad Andrea De Rocco "Pupillo", apriranno una serata di festa in programma al teatro Persiani di Recanati per celebrare un doppio anniversario con una "grande festa". Si tratta di un evento speciale, ovvero le celebrazioni del bicentenario della poesia ...