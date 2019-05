L’Infinito di Giacomo Leopardi | oggi celebrazioni in tutta Italia per il 200esimo

L’Infinito di Giacomo Leopardi compie 200 anni : il 28 maggio come data simbolica : La scelta del 28 maggio come data simbolo dei festeggiamenti per il bicentenario de "L'Infinito" di Giacomo Leopardi richiama diversi significati intrecciati tra loro, proprio come nel simbolo dell'infinito. In questa giornata tutti gli studenti d'Italia si mobilitano per un grande flash mob. A Recanati, città natale del Sommo poeta, sarà solo il primo di una lunga serie di appuntamenti celebrativi.Continua a leggere