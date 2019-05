Lega-M5S | radiografia del ribaltone elettorale nell’Italia sovranista

Elezioni europee e amministrative 2019 - nonostante i numeri nessun divorzio a breve tra Lega e M5s : I numeri hanno la loro importanza, vanno giudicati per ciò che rappresentano ma non consentono di fare previsioni a breve

Il litigio Lega-M5S riparte da Rixi : Il cronometro è partito e si fermerà il 30 maggio. È la prima data segnata in rosso sul calendario del governo in questo dopo voto e la Lega ha già acceso la prima miccia che si chiama Edoardo Rixi. Il Movimento 5 Stelle, che Salvini sta provando a mettere sempre più con le spalle al muro, non ha intenzione di fare deroghe al Contratto di Governo e, se condannato, il viceministro alle Infrastrutture ...

Livorno - M5s fuori dal ballottaggio. La vice di Nogarin : “Scontato contratto con la Lega - perso elettori di sinistra” : “Probabilmente a livello locale non siamo riusciti a comunicare nel migliore dei modi tutto il lavoro fatto e abbiamo pagato anche delle scelte impopolari“. Così Stella Sorgente, vicesindaca uscente del Movimento cinque stelle, commenta la sconfitta alle amministrative a Livorno. La sua corsa si è fermata al 16,4 per cento. A cinque anni dalla vittoria di Filippo Nogarin oggi i Cinque Stelle sono fuori dal ballottaggio che vedrà ...

Torino - nello storico quartiere popolare dova trionfa la Lega : “Salvini pensa ai nostri interessi. M5s? Ha tradito promesse” : Barriera di è uno storico quartiere popolare della periferia nord di Torino, crocevia dell’immigrazione di ieri dal sud e di oggi da tutti i paesi del mondo. Qui per la prima volta la Lega ha preso il 37% alle Europee contro il 16% del Movimento 5 Stelle. Un rapporto di forza totalmente ribaltato rispetto alle amministrative del 2016 che avevano visto la vittoria della Appendino. “Il Movimento 5 stelle hanno tradito in questi anni quello che ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde verso non voto e Lega. Il Pd ha fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

La Lega Vince Ovunque in Abruzzo - il M5S Sprofonda ed il PD non Tiene Botta : Pescara - La Lega Vince Ovunque, questo è il dato più importante e lo fa dopo una infornata di politici locali che da tempo indossavano altre casacche. Quindi più che una vittoria dell'idea politica della Lega, in Abruzzo, si deve parlare di una attenta e precisa "campagna acquisti" che Salvini ha saputo attrarre e che, di contro, hanno portato una valanga di voti continuando la scia delle Elezioni Regionali ed il ...

Europee - la Lega trionfa con il 34% : disfatta M5S - il Pd è secondo. Niente quorum per +Europa : Boom della Lega che balza al 34,33%, un trionfo che ricorda i fasti della vecchia Dc. disfatta invece per il M5S che piomba al 17,07%, superato dal Pd di Nicola Zingaretti, al suo primo test...

Boom Lega : il 17% dei voti «rubati» a M5S - il 14% all’astensione e il 10% a Forza Italia : A scrutinio ultimato il verdetto è ormai chiaro: la Lega è passata dal 17,4% delle politiche 2018 al 34,3% delle europee di ieri. Da dove arriva quel 16,9% di voti in più conquistato tra l’una e l’altra elezione? La risposta è nei flussi elettorali calcolati da Swg...

Fca-Renault divide i gialloverdi. Lega per l'intervento pubblico - M5s categorico : "Non se ne parla" : La politica è sempre attenta quando a muoversi sono i giganti dell’industria. Perché a muoversi sono player che con il loro impatto, in termini di produzione di ricchezza e occupazione, hanno la capacità e la forza di dare una spinta al Paese, che a sua volta si compone di altri fattori positivi, come credibilità e affidabilità, da intercettare. Se questi colossi sono tali soprattutto oltre i confini ...

Comunali - il successo del sindaco di Bari è clamoroso : così Decaro (Pd) al Sud è l'unico argine a Lega e M5S : Una vittoria al primo turno, tra il 60 e il 70 per cento. Il presidnete Anci l'ha conquistata a mani nude, senza nessun big sul palco. Ecco perché la riscossa contro la Lega può partire dalla Puglia

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Emorragia M5s verso la Lega : Nella giornata di ieri gli italiani si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo e, per la quarta elezione nazionale consecutiva dal 2013, si è registrato un nuovo terremoto nello scenario politico italiano.Protagonisti di questa nuova rivoluzione i due partiti di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, che nell’arco di poco più di un anno si sono scambiati peso e posizioni all’interno del quadro ...

Di Maio : “Nessuno del M5S ha chiesto le mie dimissioni. Con la Lega saremo leali - ma difendiamo la nostra identità” : Luigi Di Maio oggi ha convocato una conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni europee di ieri alle ore 14:30 e si è presentato alle 14:50. A differenza di tutti gli altri leader di partito, ha scelto come location non una sede del suo MoVimento 5 Stelle o un comitato elettorale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico, uno dei due di cui è titolare. Ha prima fatto le sue considerazioni e poi ha lasciato spazio a poche ...