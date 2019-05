Leeds United | prolungato il contratto di Bielsa | l’argentino rinnova per un’altra stagione

Il Qatar guarda al calcio inglese : occhi sul Leeds United : Qatar Leeds United – Il Qatar è in trattativa per l’acquisto di una quota del Leeds United , un accordo che consentirebbe all’emirato di fare il suo ingresso nel calcio inglese . Lo scrive il “Financial Times”, spiegando che Qatar Sports Investments, negli ultimi mesi, ha avviato dei negoziati con il proprietario del club, Andrea Radrizzani. «QSI […] L'articolo Il Qatar guarda al calcio inglese : occhi sul Leeds United è stato ...

Pronostico Leeds United Vs Derby County - Playoff Championship 15-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leeds United – Derby County , Championship , Semifinali Playoff , Ritorno, Mercoledì 15 Maggio 2019 ore 20.45 Leeds United / Derby County / Championship / Analisi – All’Elland Road, il Leeds United , per continuare il suo sogno di tornare in Premier League dopo 15 anni di assenza, dovrà difendere l’1-0 dell’andata realizzato da Keemar Roofe, contro il Derby County , anch’esso desideroso di ...

Leeds - Bielsa da libro cuore : ordina ai suoi di far pareggiare l'Aston Villa e manda in Premier lo Sheffield United : Leeds - Lo Sheffield United è matematicamente promosso in Premier League grazie al pareggio per 1-1 fra il Leeds e l'Aston Villa. La squadra di Marcelo Bielsa, che avrebbe dovuto vincere per mantenere ...