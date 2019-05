Le notizie del giorno – Valzer di allenatori in Serie A | il messaggio d’addio di

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

Ultime notizie Roma del 27-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale fondamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Grigno politica in primo piano trionfa la lega alle europee dati definitivi la portata del successo il 34,33% dei voti con 2,2 milioni di preferenza a Salvini che è il recordman della elettorale Poi se vuoi Berlusconi conosce solo mezzo milione crolla il MoVimento 5 Stelle al 17,07% Il PD è il secondo partito col 22,69% Cala tuent a 5,1 ma in ...

Pensioni ultime notizie : taglio assegni di 1000 euro annui. L’allarme dell’Uil : Pensioni ultime notizie: taglio assegni di 1000 euro annui. L’allarme dell’Uil Dal 1° giugno alcuni pensionati subiranno delle modifiche importanti sul proprio cedolino. Da questa data infatti entrerà in vigore il taglio alle Pensioni d’oro da un lato e il conguaglio diretta conseguenza del blocco rivalutazioni. Sulle Pensioni ultime notizie non arridono certo ai pensionati che percepiscono assegni di importo superiore ai 100 mila euro ...

