Le cure per il cancro fanno grandi progressi | ma forse il Sistema Sanitario del nostro

Elezioni Firenze 2019 - stravince Nardella : con grandi opere e sicurezza ha oscurato il centrodestra (e uno sfidante debole) : L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che Firenze, culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario Nardella, che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un ...

Motori – Giovani e mondo delle due ruote : l’iniziativa di Yamaha per approcciarsi alla strada in totale sicurezza : Experience, educazione stradale e sicurezza per avvicinare i Giovani al mondo delle due ruote Yamaha “scende in pista” e partecipa alla giornata evento ‘Ride 125 eXperience Day’, organizzata per l’8 giugno sulla pista di Arese centro di guida sicura ACI-Sara. L’evento, totalmente gratuito, ha l’obiettivo di avvicinare i Giovani (patentati e non) al mondo delle due ruote attraverso ...

Fiumi invasi dall’inquinamento da antibiotici : più della metà superano i limiti di sicurezza : I Fiumi di tutto il mondo sono minacciati dall’inquinamento da antibiotici, un emergenza che in qualche caso superano i livelli di sicurezza di oltre 300 volte. E’ quanto afferma uno studio dell’Università di New York che sarà presentato oggi al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. I test effettuati sui Fiumi di 72 paesi e sei continenti hanno evidenziato tracce di antibiotici nel 65% dei ...

«Mia moglie sta portando avanti la prima causa contro l'Isis. Quindi abbiamo un sacco di problemi, problemi di sicurezza, che dobbiamo affrontare quotidianamente». George Clooney è una delle star più famose al mondo ma questo non vuol dire solo «rose e fiori». L'attore e regista ha ...

Vecchie fotografie per trovare ordigni bellici : in un comune trentino la sicurezza guarda il passato : I lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale in Piazzale Orsi a Rovereto, nei pressi della stazione ferroviaria, come tanti nelle varie città italiane sono preceduti da una bonifica bellica. Ma la Provincia e comune di Rovereto, ha fatto di più, è andata alla ricerca delle fotografie dei bombardamenti relativi alla Seconda Guerra Mondiale ed essendo le aree in questione in prossimità della linea ferroviaria Verona-Brennero, ha ...

Indicazioni di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio in Piazza Duomo : Sono ufficiali le info di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio. Per partecipare all'evento organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti, è necessario seguire alcune semplici Indicazioni per divertirsi in sicurezza. Per prima cosa, si consiglia di raggiungere Piazza Duomo nella tarda mattinata del 27 maggio, in modo da potersi assicurare una migliore visuale del palco nei pressi del ...

La biometria comportamentale per la sicurezza sugli smartphone attira e inquieta : La sicurezza degli smartphone sta diventando sempre più sofisticata di giorno in giorno. La scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale ormai stanno rimpiazzando i vecchi codici PIN e password. Secondo uno studio, la prossima frontiera potrebbe essere la biometria comportamentale. La sta studiando UnifyID, azienda specializzata in soluzioni per l’autenticazione. Che cosa s’intende per biometria comportamentale? È ...

Tumori - Tortora : “In futuro cure specifiche per piccoli gruppi pazienti” : “La ricerca traslazionale è molto importante soprattutto nella lotta al cancro, e significa avere una continuità fra i laboratori, la clinica e il letto del paziente. La nostra è un’istituzione all’avanguardia in questo senso, ed è un Irccs: siamo un centro che ha tante sperimentazioni cliniche in corso in questo momento, con nuovi farmaci contro il cancro. Abbiamo trial nei quali certamente possono trovare disponibilità ...

Venezuela - “finanziamenti fermi per sanzioni Usa”. Si ferma progetto : 25 bimbi in attesa di cure non potranno venire in Italia : Un bambino di sette anni malato di leucemia e in attesa di un trapianto di midollo è morto oggi in un ospedale di Caracas. Il bimbo, hanno reso noto i media nella capitale, era ricoverato nell’ospedale J. M. de Los Ríos, principale centro pediatrico Venezuelano. Ma ci sono altri 25 bambini ricoverati a Caracas che non potranno venire in Italia per il trapianto di cellule staminali che potrebbe salvare loro la vita. Il motivo è il debito da 8,5 ...

Sanità : L'Ulss 1 Dolomiti porta cure palliative nei centri servizi per anziani (2) : (AdnKronos) - Il Progetto, partito il 25 gennaio 2018, si protrarrà fino al 31 dicembre 2020 e si pone l’obbiettivo di garantire l’accesso precoce e appropriato alle cure palliative e alla terapia del dolore anche agli ospiti dei centri servizi anziani, cominciando dall’individuare le persone per le

Sanità : L'Ulss 1 Dolomiti porta cure palliative nei centri servizi per anziani : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - C’è anche l’Ulss 1 Dolomiti di Belluno fra le tre strutture italiane premiate oggi a Roma nell’ambito del Premio “Gerbera d’Oro”, riconoscimento nazionale attribuito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in occasione della XVIII Giornata Nazionale d

Motori – Euro NCAP : quali sono le 7 nuove auto più sicure e perché hanno ricevuto 5 stelle? : I recenti test Euro NCAP hanno evidenziato ben 7 nuovi modelli che hanno ricevuto 5 stelle, questi eccellenti risultati premiano lo sforzo dei costruttori di investire sulla sicurezza Euro NCAP, il programma fondato nel 1997 e sostenuto dall’Unione Europea per la valutazione dei nuovi modelli di automobili, ha reso noti i livelli di sicurezza di 7 nuovi veicoli, tra i quali quattro anteprime assolute che hanno fatto la loro prima ...

Universiadi di Napoli - banco di prova per la nostra preparazione in tema di sicurezza : Dal 3 al 14 luglio prossimi si terranno a Napoli le XXX Universiadi, manifestazione nella quale l’Italia eccelle, essendo costantemente tra le prime 10 nazioni a livello mondiale per numero di medaglie.Addirittura la prima edizione, quella di Torino del 1959, ci vide trionfare, davanti a potenze sportive quali URSS e Germania Ovest. D’altronde l’anno dopo, nel 1960, le Olimpiadi estive di Roma segnarono per il nostro movimento ...

Il PSG su Koulibaly. Ancelotti chiede sicurezze sulla sua permanenza : Koulibaly non ci sarà a Bologna per l’ultima di campionato del Napoli. Un’assenza scattata dopo l’ammonizione contro l’Inter che prevedeva la squalifica del difensore per la partita successiva. Ma la partenza di ieri, destinazione Parigi e poi Africa, dove dal 23 giugno parteciperà alla Coppa D’Africa, ha fatto trepidare più di qualcuno. È in dubbio che il difensore azzurro sia tra i big che il presidente De ...