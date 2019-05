Le armi e le armature nilfgaardiane della serie Netflix di The Witcher si mostrano in un

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Finalmente possiamo dare una prima occhiata allee alledel prossimo adattamento televisivo didi The, grazie al video condiviso dal canale YouTube Redanian Intelligence.Tuttavia, come riporta Comicbook, i fan sono preoccupati per la qualità dello show. Tra i social media e i forum, i fan non sembrano particolarmente contenti del design dell'armatura nilfgaardiana. Al momentopubblicazione, il video ha guadagnato 142 like e ben 1488 dislike.Non è chiaro quanto budgetabbia fornitoo alla, ma a giudicare da questi design di, non sembra che il team stia lavorando con molto. L'impero nilfgaardiano dovrebbe essere l'impero più ricco e potente del mondo e questa armatura non lo riflette. Si spera che si tratti solo di un problema di design isolato e non correlato a un problema di budget. Nel primo caso una piccola magia ...

