Le angosce di Carlo Calenda | incerto se aiutare il Pd da dentro o da fuori

(Di martedì 28 maggio 2019) Uscire o non uscire dal Pd?lancia segnali, poi ritratta, butta la palla in avanti sperando che qualcuno la raccolga, ma trova il vuoto attorno a sé e allora pensa che sì, forse varrebbe la pena provarci. Ma chissà. L’indecisione del neoeletto europarlamentare è sincera, senza retropensieri né ambizioni di sorta. La tentazione di mettersi alla testa di quel nuovo partito liberaldemocratico di cui tanto parla c’è ed è forte, ma non vuole apparire come lo sfascista che rompe il Pd per ambizione individuale. L’esigenza che lui avverte di rafforzare quell’area e di dare così una mano anche al Pd appare genuina. D’altra parte, chi lo conosce sa bene che nella sua personalità prorompente, talvolta sfacciata, la lealtà e la trasparenza sono considerati valori imprescindibili.Lo si ...

