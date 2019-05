L' annuncio del nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare inizio settimana prossima

Gattuso non allenerà più il Milan : arriva l’annuncio ufficiale del club : Era ufficioso da ieri sera, ora è certezza. L’AC Milan ha pubblicato sul sito la notizia che Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della squadra e che sono avviate le selezioni per il nuovo mister a cui affidare il team in vista dei prossimi impegni. A Ringhio vanno i ringraziamenti della società: “Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del club in un ...

La Gazzetta conferma : oggi potrebbe arrivare l’annuncio dell’acquisto di Di Lorenzo : La Gazzetta dello Sport conferma la notizia data già ieri sera da Sportitalia. Giovanni Di Lorenzo sembrerebbe essere il primo acquisto del Napoli sul mercato estivo e la notizia ufficiale potrebbe arrivare già in giornata. L’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 10 milioni di euro che il club di Fabrizio Corsi riceverà per cedere il calciatore 25enne alla squadra di Ancelotti. Una trattativa già conclusa la settimana scorsa ma per la ...

Fca - annuncio prima della Borsa Accelera il dossier Renault-Nissan : Il dossier Fca-Renault subisce un’improvvisa accellerazione, alleanza che pare preveda anche uno scambio azionario fra i due gruppi automobilistici e che crea subito i mal di pancia dei sindacati italiani Segui su affaritaliani.it

Che tempo che fa - la decisione della Rai su Fabio Fazio : "A brevissimo l'annuncio" : È in dirittura d’arrivo l’intesa tra l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, e Fabio Fazio per il passaggio del conduttore di Che tempo che fa a Rai2 nella prossima stagione autunnale. Con il pieno benestare di Carlo Freccero, direttore "sovranista" della rete, che peraltro ha già avuto modo

Napoli - De Laurentiis show : “voglio Quagliarella” - poi un’altra frecciata alla Juve ed annuncio sul futuro del club : E’ stata comunque una stagione buona per il Napoli, il club azzurro ha conquistato il secondo posto in campionato l’accesso alla prossima Champions League, adesso il club azzurro sta programmando la prossima stagione. Interessante intervista de ‘Il Corriere dello Sport’ al presidente De Laurentiis, tra presente e futuro indicazioni anche su Quagliarella. Ripensando alle gioie e ai dolori: le fa male ancora quello ...

L’annuncio shock di Di Maio ai fedelissimi sulla fine del governo voluta da qualcuno : La crisi di governo ormai è dietro l’angolo, lo stesso Di Maio annuncia ai suoi fedelissimi come, quando e chi la farà scoppiare Mentre Matteo Salvini sostiene, rassicurante, ,che il governo durerà per altri quattro anni e che dal giorno dopo le Elezioni Europeetornerà a lavorare come sempre con Luigi Di Maio, si racconta anche della paura … Continue reading L’annuncio shock di Di Maio ai fedelissimi sulla fine del governo ...

Pamela Prati lascia l’Aicos Management di Eliana Michelazzo - l’annuncio dell’avvocato : Si sono interrotti i rapporti tra Pamela Prati e la Aicos Management Group, la società di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. L’ufficialità di quella che potrebbe rappresentare una delle ultime battute del caso dell’anno, quello legato alle presunte nozze con Mark Caltagirone, arriva attraverso una nota dell’avvocato Irene della Rocca, legale della Prati, inviata a Fanpage, che fa sapere: “Con la presente nota si ...

Leak da hacker per Watch Dogs 3 : tanti i dettagli in vista dell’annuncio E3 2019 : L'E3 2019 è ormai alle porte, e Watch Dogs 3 potrebbe essere tra i suoi illustri - e poligonali! - protagonisti. Mai svelato ufficialmente da "mamma" Ubisoft, il terzo capitolo della saga tutta hacker e spionaggio potrebbe infatti fare capolino sul palco della fiera di videogiochi più attesa dell'anno, al via a giungo in quel di Los Angeles. I rumor sulla prossima incursione del franchise stanno rimbalzando tra i forum Reddit e NeoGAF nelle ...

Capcom scalda i motori in vista dell’E3 2019 - pronto l’annuncio di un nuovo titolo? : Soltanto poche settimane ci separano dall'E3 2019, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento a 360 gradi e, più nello specifico, all'universo videoludico. Immancabilmente Los Angeles diventerà quindi per una buona manciata di giorni il cuore pulsante dell'intera industria, con centinaia di addetti ai lavori che affolleranno lo showfloor del Centro Congressi della città, pronti a sorprendere i propri fan con annunci (attesi o meno) dei ...

Napoli - “Noemi è fuori pericolo”. L’annuncio dei medici dell’ospedale Santobono : La piccola Noemi, la bambina ferita durante un agguato camorristico lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi ...

Chievo - l’annuncio di Campedelli : “Pellissier sarà presidente” - l’attaccante chiude in modo polemico : “Credo che Pellissier fara’ il presidente”. E’ questo l’annuncio di Luca Campedelli, patron del Chievo e pronto a lasciare la carica operativa di presidente alla bandiera clivense. “Se ne parlera’ quando appendera’ fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea e’ la presidenza operativa in tutto e per tutto”, ha concluso ai microfoni di Dazn. L’addio di ...

Nozze trash - l'annuncio di Tina Colombo : «Ho perso il bambino per colpa delle polemiche» : Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, ha comunicato nei giorni scorsi attraverso Instagram, in seguito alle tante richieste dei suoi fan, che ha purtroppo perso il bambino...

