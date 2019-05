La tecnica del taglia-incolla del DNA “sbarca” sulla Stazione Spaziale

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) LaCrispr-Cas9, più nota come il metodo “” del DNA, ha raggiunto lo spazio e più precisamente laInternazionale, dove sono cominciati i primi esperimenti: consentiranno di studiare gli effetti dell’esposizione ai raggi cosmici sul genoma umano, e di trovare soluzioni in vista dei futuri viaggi verso la Luna e Marte. L’esperimento fa parte del programma “Geni nello Spazio” e permette di studiare come, in condizioni di microgravità, le cellule del comune lievito di birra riparano i danni al DNA provocati dalle radiazioni cosmiche. Sviluppata nel 2013 da Jennifer Doudna, dell’Università di Berkely, ed Emmanuelle Charpentier, dell’Università di San Francisco, laCrispr-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) è stata scoperta nei batteri come strumento di difesa ...

