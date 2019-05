La strage di piazza della Loggia a Brescia

La storia della strage di Piazza della Loggia non si ferma : Brescia, 28 maggio 1974. In Piazza della Loggia, alle ore 10, dopo dei primi raduni previsti alle 9 in Piazza Garibaldi, Porta Trento e Piazza Repubblica, è indetta una manifestazione dal “Comitato Permanente Antifascista”, per protestare contro la dilagante violenza di matrice fascista che aveva ripetutamente colpito, soprattutto negli ultimi due anni, il capoluogo di provincia lombardo.C’è la pioggia quella ...