La sorella fa la cameriera ma lui la crede prostituta e la picchia per

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Francesca Bernasconi Arrestato il fratello, un 33enne marocchino, accusato di maltrattamenti. A settembre era già stato denunciato Lava regolarmente, perché doveva "educarla", dato che la madre non era in grado. Per questo, un 33enne marocchino, prendeva laa schiaffi. Ma questa volta la ragazza, una 24enne, lo ha denunciato e gli agenti del commissariato di Bologna lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ma questa volta, il fratello non si era limitato agli schiaffi: intorno alle 20.30 di domenica, la ragazza ha chiamato il 113, raccontando di aver ricevuto un calcio in faccia dal 33enne, che le aveva fatto perdere sangue dal naso, provocandogli una prognosi di 5 giorni. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la ragazza subiva le aggressioni sia fisiche che verbali da mesi, che secondo il fratello avevano uno scopo educativo. Già ...

notizieit : Picchia la sorella perché fa la cameriera: arrestato 33enne - zazoomblog : La prende a calci in faccia! La sorella fa la cameriera ma per lui è una prostituta - #prende #calci #faccia!… - Ilarioforjuve : Ma basta, ?????????????? La sorella fa la cameriera, per lui è una prostituta: la prende a calci in faccia per 'rieducarl… -