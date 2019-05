La sindaca a cavallo è la punta dell’iceberg

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019) Laè laHa fatto molto ridere l’Internet lo spettacolo delladi Codognè, che è arrivata in municipio acon musica epica e bandiera indipendentista manco fosse l’incoronazione di Grampasso a Minas Tirith. Guardare quei video, con il corteo di grezzabbestia che procede tra gli applausi sotto un cielo plumbeo, è ipnotico; Codognè fa neanche seimila abitanti e nessun documento certifica quanti di essi siano bipedi, eppure è la mia terra. Solo chi è nato in città può trovare questo spettacolo ridicolo. Chi nel veneto è nato e cresciuto sa che ci sono ben altre vette di orrore. Nel corso degli anni ho visto motozappe pimpate, trattori con i led, spose arrivare in chiesa adi un musso – asino – seguite da un corteo di tizi in canotta e cappello di paglia. Fanno parte di quelle storie troppo surreali perché possano essere ...

HuffPostItalia : La neo sindaca leghista festeggia arrivando a cavallo al municipio di Condognè - Niebbo : 'Come cazzo doveva arrivarci, nel municipio di Codognè? Già non è una motozappa, si stanno raffinando'. - torillo59 : RT @IlSedutomulo: #codognè #Treviso, la neo sindaca (#Lega) a cavallo in municipio sventola la bandiera col Leone di San Marco: “Autonomia… -