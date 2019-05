La sfida di Salvini allo spread costa per il momento 120 miliardi

Matteo Salvini - sfida totale all'Europa dello spread e della finanza : "Bastano 15 giorni" : Vince la Lega, Matteo Salvini parla della necessità di rivedere i vincoli di bilancio con l'Europa e, puntualissima, scatta la rappresaglia. Una doppia rappresaglia. Già ieri le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg circa la lettera che la Commissione europea avrebbe già redatto, l'apertura della pr

Ora Salvini sfida l’Europa sul debito : “Sforeremo - l’austerity è finita ieri” : «Luigi è ripartito con il piede sbagliato». In pubblico Matteo Salvini usa il fioretto, si comporta con la pazienza e la moderazione di chi è leader del primo partito italiano e non mette in crisi il governo. L’unica punzecchiatura gli scappa a Porta a Porta: «Io sono leale ma se invece di ripartire, ricominciano le polemiche, con Di Battista che m...

Europee - a giorni la bomba sul governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

Europee 2019 - Zingaretti : “Governo esce più fragile. Da Pd sfida a Salvini - ora leader di esecutivo immobile e pericoloso” : “Siamo soddisfatti dal voto delle Europee, la nostra sfida è costruire l’alternativa a Salvini in vista delle prossime elezioni politiche”. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, secondo il quale dal voto del 26 maggio esce “un governo più fragile per divisioni interne”, con il vicepremier “Matteo Salvini che emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso”. ...

Matteo Salvini sfida il Vaticano - bacia il rosario in piazza : "Sapete cosa mi dicono preti e suore?" : Non bada alle polemiche Matteo Salvini. Lui il rosario lo bacia e sa dà fastidio a qualcuno, amen. Così al comizio di Galliate (in provincia di Novara) il leader della Lega è tornato sul caso scoppiato al suo evento in Duomo a Milano: "Mi criticano perché bacio il rosario quando me lo regalano ma io

Formigli ospita Di Maio e sfida (ancora) Salvini : "Uno è venuto - l'altro sono due anni che lo aspettiamo" : Se Matteo Salvini torna dalla Gruber, Formigli risponde con Luigi Di Maio. Il Ministro dell’Interno diserta ancora Piazzapulita e scende alla fermata precedente, bissando l’ospitata a Otto e Mezzo dopo quella dell’8 maggio scorso.Un caso, o forse una provocazione per un vicepremier che manca dal programma del giovedì di La7 dall’autunno del 2017. Giorni di attesa che Formigli sembra contare pazientemente:prosegui la letturaFormigli ospita ...

SPILLO/ Se la Consulta sfida Salvini sul bollo auto : La pronuncia della Corte costituzionale sulla libertà delle Regioni di alleggerire il bollo auto sembra una sfida alle Regioni leghiste

Europee : la sfida Berlusconi-Salvini Comunali : il Pd e la destra che avanza : Il leader di Forza Italia a rischio. I suoi: «Non faremo campagna per lui». Calenda cerca il successo personale. Nei 5 Stelle l’azzardo delle cinque donne capolista

Verhofstadt sfida Salvini e getta ombre : 'Pagato da Putin per distruggere Ue' (VIDEO) : Qualche mese fa Guy Verhosfadt era salito agli onori delle cronache perché, all'interno del Parlamento Europeo, aveva dato del "burattino" a Giuseppe Conte. Il premier era stato accusato di essere qualcuno le cui fila venivano tenute dai due veri leader del governo: ossia il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e il numero uno della Lega Matteo Salvini. Il Presidente del Consiglio ebbe modo di rispondere a tono, ma oggi torna ...

Guy Verhofstadt sfida Matteo Salvini a dibattito : “Elettori devono sapere i suoi piani diabolici” : Guy Verhofstadt, leader dei Liberali al Parlamento europeo, ha sfidato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a dibattito, in modo che "gli elettori possano conoscere i piani diabolici che ha in mente". Il capogruppo dell'ALDE, inoltre, ha accusato i sovranisti di tutta Europa di tramare con il presidente russo Vladimir Putin per distruggere l'Unione.Continua a leggere

Europee - Verhofstadt (Alde) sfida Salvini a un confronto : “Tu e i tuoi amici - pagati da Putin - complottate contro Ue” : “Caro Matteo Salvini, tu e i tuoi amici di estrema destra, Le Pen, Strache, Farage, Orban state costantemente complottando, pagati da Putin, per distruggere l’Europa. Quindi, ti sfido a un dibattito uno contro uno, perché le persone hanno il pieno diritto di sapere quale piano diabolico hai in mente”. E’ la sfida lanciata dal leader dei liberali (Alde) Guy Verhofstadt al leader della Lega Salvini. L’ex premier belga ...

Amministrative Bergamo - sfida Gori-Lega : il centrosinistra nasconde il Pd. A destra Stucchi è il candidato che Salvini non ama : C’è un colore che domina le strade di Bergamo. Da viale Papa Giovanni XXIII fino al Sentierone, cuore economico e commerciale di Città Bassa, e poi fino a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, sopra i marciapiedi e accanto ai palazzi fa capolino un solo colore: il blu. Non è quello, dalle tonalità più chiare, dell’Atalanta, ma nemmeno quello a cui siamo stati abituati ultimamente e che fa da sfondo alle iniziative di Matteo Salvini. No, ...

La sfida Salvini-Calenda è quella giusta per capire cosa c’è in ballo alle europee : Il problema è tutto lì: in politica, così come nella vita, si può essere o no parzialmente incinta? A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale – durante la quale i partiti che hanno promesso di rivoluzionare l’Europa sono sempre stati molto attenti a parlare di tutto tranne che di Europa, p

Migranti - il parroco di Lampedusa sfida Salvini : "Non usare la Madonna ma apri il Vangelo" : Roberto Chifari Il parroco di Lampedusa si rivolge direttamente al ministro dell'Interno: "C'è speranza anche per te" La Sea Watch 3 è ancorata vicino a Lampedusa e continua a sfidare il governo. Nonostante lo sbarco dei minori a bordo e dell'uomo in gravi condizioni di salute, la Ong è entrata in acque italiane fregandosene delle indicazioni ricevute. Intanto, dall'imbarcazione fanno sapere che i Migranti sono in difficoltà. ...