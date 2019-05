La sezione di Twitch dedicata ad Artifact è presa di mira da gente che posta contenuti

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019), il gioco di carte collezionabili basato sull'universo di Dota 2 si trova attualmente in una situazione particolare. Come riporta Polygon, gli sviluppatori hanno messo il gioco in "stand by" in modo da correggere una serie di bug.Ma oltre a questo il gioco non gode della simpatia degli utenti: il suo fallimento infatti è diventato una sorta di meme e ciò si è diffuso anche all'interno di.Laadè stata invasa da video che niente hanno a che vedere col gioco di carte collezionabili. Chiunque sia interessato a vedere gli streaming del gioco si trova di fronte ad una serie di filmati molto spesso NSFW.Leggi altro...

