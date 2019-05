La Roma | le bandiere e lo stadio I sogni senza ragione sono illusioni

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) È stato un anno difficile per il colori giallorossi. Moltee speranzesvanite ancora una volta. Una fatale congiunzione astrale sembra aver fatto incontrare diverse circostanze negative: l’abbandono traumatico di De Rossi, il fallimento dell’obbiettivo Champions (lasciamo perdere il resto), il naufragio del nuovo.Poi, beh… era il primo annoFrancesco Totti in campo,quel numero 10 che da vent’anni accompagna idi tantini. A ben vedere si deve riconoscere che le, nel calcio,solo nella mente e nel cuore dei tifosi. A un certo punto la logica commerciale impone la sua brutale legge sul cuore del tifoso e sulle aspirazioni dell’atleta.Facendo una breve storia vediamo come Amadei fu venduto all’Inter dopo la guerra per risollevare una società uscita quasi demolita dal conflitto. ...

