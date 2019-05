La retorica sui media

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Nell’overdose di commenti sui risultati elettorali in pochissimi hanno evidenziato il ruolo giocato daiin questa campagna per le Europee e le amministrative. Soprattutto occorrerebbe sfatare alcuni tabù.Le elezioni si vincono sui social? Non è sempre vero. Matteo Salvini ha certamente beneficiato della sua capillare presenza in rete, ma anche l’alleato pentastellato si è molto impegnato con post, tweet e quant’altro, senza per questo raccogliere i consensi sperati. E allora forse il mezzo non è tutto, ma occorrono altri elementi, in primis la coerenza dei messaggi e la credibilità delle cose che vengono dette agli elettori.Il secondo tabù che va superato riguarda il presunto ostracismo deitradizionali nei riguardi dei partiti di governo. È innegabile che alcuni giornali abbiano remato contro ...

AndIreGiu : RT @AlienoGentile: 'usare in tempi e modi diversi la ricchezza italiana che è sui conti correnti' corre più di un brivido. Sembra un'allusi… - ittenaru : RT @AlienoGentile: 'usare in tempi e modi diversi la ricchezza italiana che è sui conti correnti' corre più di un brivido. Sembra un'allusi… - TorinoxArturo : RT @La_manina__: Ascoltate bene questo servizio del #tg2 sui risultati elettorali di #Capalbio, #Riace e #Lampedusa. Trasuda in ogni frase… -